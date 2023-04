Conditions de vie des Béninois de l’extérieur: L’appel d’Imelda Bada sur  la politique de gestion de la diaspora

Vues : 83

Intervenant sur l’émission Le Grand Direct de Diaspora FM le samedi 25 mars 2023, la présidente de l’association Partage Diaspora Béninoise, Imelda Bada a déploré le sort que subissent les Béninois vivant hors du territoire. A cet effet, elle invite le Bénin à jouer son rôle pour favoriser leur investissement afin qu’ils apportent aussi leur contribution au développement.

Ce que vous devriez savoir sur l’appel : « Notre développement ne saura continuer sans la diaspora ». C’est du moins le message qu’il faut retenir de l’intervention de Imelda Bada, présidente de l’Association Partage Diaspora Béninoise sur l’émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Tout en appréciant la dynamique de développement engagée par le pouvoir du président Patrice Talon depuis 2016, elle note des difficultés pour les Béninois à l’étranger d’apporter leur touche personnelle pour la construction de la nation. Par exemple, ces Béninois étant hors du territoire ont, selon elle, éprouvent des difficultés de payer une parcelle, construire une maison ou se familiariser au plan culturel et institutionnel avec leur pays d’origine. C’est en cela qu’elle a apprécié l’offre de législature de Mole-Bénin, qui a mis en place un programme où chaque Béninois de par sa position dans le monde puisse être représenté dans les institutions pour pouvoir discuter réellement des décisions. « C’est fondamental, que l’Etat béninois puisse continuer dans son élan depuis 2016. Nous avons noté une nette amélioration même si aujourd’hui nous avons des ambassades qui sont fermés. Nous espérons qu’ils s’ouvriront. On ne saura attendre de la diaspora le transfert des fonds. Elle a beaucoup à faire que ça », a dit l’invité de Diaspora FM. Pour elle, le combat de la reconnaissance de la diaspora ne date pas d’aujourd’hui. Il y a par exemple le Conseil des béninois de France, le Haut conseil des béninois de l’extérieur récemment mis en place et biens d’autres associations. Mais, ce qu’elle constate, c’est le manque d’attention de la part du Bénin à cette catégorie de Béninois au point où certains ne se soucient même plus de leur pays d’origine. Imelda Bada propose par exemple la création d’un cadre juridique pour leur permettre d’investir dans leur propre pays, que les ambassades les appuient, favorisent leurs séjours sur la terre béninoise et autres. « Si le Bénin nous appuyait à travers les ambassades, cela va créer beaucoup de conditions d’investir plus facilement. On peut choisir de nous fiscaliser. Nous avons tous envie de revenir chez nous. Mais aujourd’hui, c’est comme si on nous condamnait à l’étranger pour toujours. Que le Bénin joue son rôle », insiste-t-elle. Ça aurait été magnifique, soutient-elle, que le Haut conseil des béninois de l’extérieur (HCBE) joue pleinement son rôle. « On ne peut pas vendre le Bénin sans les béninois de l’extérieur. C’est nous qui allons vendre notre pays aux autres », a-t-elle précisé.

Entre les lignes : L’invité de Diaspora FM a abordé d’autres sujets dont le contrôle des naissances, le remaniement ministériel et la traque contre les cybercriminels. Pour elle, il n’y aura jamais un contrôle réel de la démographie. « J’ai aimé la position de Talon qui pense que chacun doit s’occuper de ses problèmes. Ça évitera que les gens aillent mourir dans la mer. Si on fait le sondage aujourd’hui, il y a peu de couples qui font assez d’enfants. Il n’y aura jamais un contrôle réel de la démographie », a-t-elle dit. S’agissant de la traque contre les cybercriminels, elle espère que ce fléau soit déraciné une fois pour de bon parce que ces jeunes préfèrent se donner à la facilité. « Ils sont pressés de devenir millionnaires. La facilité n’a rien de normal. Ils ne veulent plus souffrir » déplore Imelda Bada. Elle invite les parents à jouer leur rôle d’éducateur et de faire comprendre la vie aux jeunes. « Nous avons besoin des ouvriers, on en trouve peu. La vie est une transition de souffrance. Sonner cette fin de récréation est un pas à féliciter », a-t-elle ajouté. A propos du non changement de l’équipe gouvernementale du président Patrice Talon, elle a souligné que la logique du pouvoir actuel est de faire militer par conviction et non pour des intérêts personnels. « Même si l’Etat est une continuité, il faut un temps d’adaptation. Le président Talon a compris beaucoup de choses. Il essaie l’anoblissement de la classe politique. Ceux qui veulent faire la politique, ne doivent pas venir pour la prendre comme récompense et fonds de commerce », a-t-elle affirmé.

Alban TCHALLA