11ème édition d’action humanitaire de SOPD-Bénin à Avrankou: Des vivres offerts à 103 OEV pour commémorer la pâques

Ils n’ont plus de souci à se faire pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eux, ce sont les orphelins et enfants vulnérables (OEV) dont l’organisation non gouvernementale SOPD-Bénin a la charge dans la commune d’Avrankou. Ils sont au total cent trois (103) OEV à bénéficier des vivres et boissons offerts par SOPD-Bénin ce samedi 1er Avril 2023 à Danmè-kpossou dans l’arrondissement de Djomon à Avrankou.

Cette action humanitaire, la onzième dans l’histoire de SOPD-Bénin s’est déroulée en présence des parrains et marraines. Messieurs Sètondji Adanklounon, Paul Kougblenou, Sébastien Saïzonou, Gouton Fassinou, Jean Tolofon, Jean Hounkpè, Toyi Godonou, la Société Coca-Cola donga Bottling company SA et Mesdames Aurore Egounlety épouse BIOKOU, Chantal ADDA sont les généreux donateurs et donatrices grâce à qui les orphelins et enfants vulnérables peuvent avoir le sourire sur les lèvres lors de la commémoration de la pâques 2023.

Dans son discours lors de la cérémonie, le Président de SOPD-Bénin, Geoffroy HOUENOU a rappelé l’importance de l’activité en ces termes : « Les enfants orphelins méritent irréversiblement une attention car être orphelins encore moins depuis la naissance ou depuis le bas âge n’est pas un choix. Il est donc sine-qua-non que nous en tant qu’être humain, prenions avec beaucoup d’amour et à priori le bien-être des enfants orphelins, les épanouir, les éduquer, les former dans la mesure du possible pour leur garantir un avenir radieux. » a-t-il dit. Dans la suite de son intervention, il précise : « Un bienfait, c’est comme une graine plantée sur une terre fertile, et tôt ou tard, il finira forcement par porter ses fruits. » Ce sont sur ces mots qu’il a réitéré les remerciements de l’organisation à tous les parrains et marraines qui répondent toujours présents à toutes les sollicitations en faveur des OEV.

Tour à tour, les parrains Adanklounon, Kougblénou et la marraine Egounlety ont apprécié cette bonne œuvre de SOPD-Bénin. Ils ont fait le vœu de continuer à soutenir l’organisation dans cette dynamique. Dans cette veine, le Président Sètondji Adanklounon prévoit établir le contact entre un partenaire européen et l’Ong SOPD-Bénin pour la cause du bien-être des enfants orphelins.

Prenant la parole au nom des OEV, Estelle Assogba a remercié SOPD-Bénin qui se bat depuis onze ans pour combler leurs besoins alimentaires, vestimentaires et scolaires. Ses remerciements sont également allés à l’endroit des généreux parrains et marraines qui ont rendu possible la tenue de la présente cérémonie par leurs divers dons et soutiens.

La distribution des vivres et les prestations culturelles ont mis fin à cette onzième édition d’action humanitaire en faveur des OEV.

Fidèle KENOU