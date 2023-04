Installation du nouveau maire suite à sa disposition par le Bloc Républicain: Idrissou YAYA aux commandes de la mairie de Djougou: “Vous ne serez pas déçu” annonce -t-il

Vues : 42

Désigné par le parti Bloc Républicain dont il est membre, le maire Yaya Idrissou est installé dans ses prérogatives ce lundi 3 avril 2023, conformément aux textes et dispositions régissant l’administration territoriale. A l’occasion de sa prise de service, Yaya Idrissou a adressé un discours dans lequel il s’est engagé solennellement à travailler dans la cohésion pour le rayonnement de la commune de Djougou.

YAYA idrissou salué par le préfet de la Donga Eliassou Biaou Ainin

En remplacement de Malick Gomina, Yaya Idrissou a pris les rênes de l’administration communale de Djougou ce lundi pour les trois prochaines années. La cérémonie de son installation a connu la présence de plusieurs cadres, personnalités et élus de la localité. C’est le préfet de la Donga, Eliassou Biaou Ainin, qui a présidé la cérémonie. L’autorité préfectorale a souhaité une franche collaboration des 33 conseillers pour le développement de la commune. Son appel est allé également à l’endroit du nouveau maire et de la Secrétaire exécutive de la commune. « Vous n’avez pas le droit de vous fatiguer. Vous devez prendre votre bâton de pèlerin et mouiller le maillot », conseille-t-il avant d’ajouter « nous avons déjà constaté dans certaines communes du Bénin, des remous, des grincements de dents entre Secrétaire exécutif et le maire. Nous ne souhaitons pas cela. Travaillez donc en complicité l’un envers l’autre ». Dans son allocution, le nouveau maire, Yaya Idrissou a lancé un appel à la mobilisation de tous les fils et filles de la localité en vue de la construction de la commune Djougou. Conscient de la tâche qui l’attend, il a rassuré qu’il travaillera dans une démarche participative pour atteindre les objectifs. « Ce n’est pas facile de succéder à Malik Gomina et assumer le reste de son mandat. Mais, je vous rassure que nous travaillerons en toute intelligence avec lui et tous les maires honoraires, ainsi qu’avec chacun de vous, pour achever toutes les actions et chantiers que nous avons démarrés ensemble », fait-il savoir. Yaya Idrissou a particulièrement félicité son prédécesseur Malik Gomina, pour le sacrifice et le travail abattu à Djougou. Avec la Secrétaire exécutive et tout le personnel, le nouveau maire entend travailler aussi à maintenir un climat de confiance et de travail bien fait. « La collaboration sera totale », a rassuré Yaya Idrissou au préfet Eliassou Biaou Ainin. Dans son message, le maire Yaya Idrissou a exprimé ses sentiments de gratitude, de reconnaissance qui pour la confiance placée en sa modeste personne pour accomplir cette lourde tâche.

Yaya Idrissou, nouveau maire de Djougou

C’est pourquoi, il a tenu à remercier le ministre Abdoulaye Bio Tchané, SGN du Bloc Républicain et le Chef de l’Etat, Patrice Talon. « Je voudrais rassurer le SGN, et chacun de vous: vous ne serez pas déçu. Je veux remercier avec toute la déférence due à son rang, le président de la République, Patrice Talon. Il trouvera en ma personne un homme résolument engagé à soutenir ses actions et faire triompher ses idéaux. Ce sera le sens de mon combat », a-t-il laissé entendre. Conseiller élu dans l’arrondissement de Kolokondé, il siège depuis 2020 au Conseil communal de Djougou. Le nouveau locataire de l’hôtel de ville de Djougou, Yaya Idrissou, est un ancien militant de l’alliance ABT et membre fondateur du Bloc Républicain.

Alban TCHALLA