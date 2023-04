Mairie de Djougou: Le nouveau maire Yaya Idrissou installé ce jour

A la suite de l’élection de l’ex-maire de la commune de Djougou, Malick Gomina à l’Assemblée nationale, le parti Bloc Républicain a désigné Yaya Idrissou pour conduire les destinées de la commune. La séance convoquée pour son installation est prévue pour ce lundi 03 avril 2023 à partir de 15h. Conseiller communal avant sa nomination, le nouveau locataire de l’hôtel de Ville de Djougou, Yaya Idrissou, est un ancien militant de l’alliance ABT et membre fondateur du Bloc Républicain. Il a eu la confiance du leader charismatique du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané et de plusieurs autres responsables pour occuper le fauteuil du maire de la ville. Conseiller élu dans l’arrondissement de Kolokondé, il siège depuis 2020 au Conseil communal de Djougou et va être installé dans ses nouvelles prérogatives de maire de la commune ce jour.

