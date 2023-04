Zè: Les Rotary Clubs d’Abomey-Calavi et de Cotonou Etoiles sensibilisent sur la polio

Vues : 12

Eradiquer la poliomyélite. Cet objectif tient à cœur au Rotary International qui l’a répercuté sur les clubs nationaux du Bénin. C’est la raison pour laquelle les Rotary Clubs d’Abomey-Calavi et de Cotonou Etoiles se sont mobilisés, le vendredi 31 mars 2023, pour sensibiliser les femmes et les zémidjan de Zè-Plaque, dans la commune de Zè. Ils étaient une trentaine de membres à mener cette activité sous la houlette du Past Adjoint du Gouverneur (PAG), Stanislas Hachémè, membre du Rotary Club d’Abomey-Calavi. C’est lui qui a pris la parole à Zè-Plaque pour expliquer aux zémidjans et aux femmes regroupés, le rôle du Rotary International. « Actuellement, a-t-il expliqué, la seule solution contre la poliomyélite est la vaccination. Il n’y a pas de médicament contre cette maladie. » Cette maladie qui faisait rage au Bénin et en Afrique, il y a quelques années, est pratiquement en voie d’extinction. « Mais, selon Stanislas Hachémè, pour que cette extinction soit définitive, il faut que la vaccination des enfants continue ». A sa suite, plusieurs zémidjan ont pris la parole pour témoigner de leur résistance à la vaccination. « J’ai refusé qu’on mette les gouttes de vaccin dans la bouche de mon enfant quand les agents vaccinateurs étaient arrivés, a affirmé l’un des participants à la séance de sensibilisation. Mais c’est après, lorsque mon grand-frère est venu de Parakou qu’il m’a expliqué les bienfaits de ce vaccin. Avec ce que vous venez de dire, je suis encore plus convaincu. Je ferai vacciner mes enfants désormais.» La séance de sensibilisation a été suivie de la distribution de blousons, chasubles et casquettes aux usagers et transporteurs. La vaccination contre la poliomyélite se heurte régulièrement à des cas de résistance, du fait de l’incompréhension des parents. Malgré cela, le mal a notablement reculé au Bénin depuis quelques années du fait de l’action de Rotary International qui est, avec la Banque Mondiale, le principal partenaire financier de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en matière de lutte contre la poliomyélite. « Chaque année, le Rotary International finance la lutte dans le monde. Il en a fait son cheval de bataille », affirme Stanislas Hachémè. Rappelons que depuis l’année dernière, le monde fait face à une recrudescence des cas de Poliovirus circulant mutant. A la trente-troisième semaine épidémiologique de l’année 2022, 516 cas de ce type de Poliovirus ont été signalés. Notre pays, le Bénin, en a également enregistré aussi bien chez des enfants que dans les prélèvements environnementaux.

Olivier ALLOCHEME