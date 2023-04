Clôture des sessions doctoriales: Le laboratoire LAMA soucieux de la qualité des travaux scientifiques

Vues : 3

Du 30 au 31 mars 2023, se sont tenues dans la salle de conférence Michel Boko de l’école doctorale pluridisciplinaire : espaces, cultures et développement de l’Université d’Abomey-Calavi, les sessions doctoriales du laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA). L’objectif est d’évaluer le niveau des doctorants et de leur offrir en retour des outils nécessaires afin qu’ils améliorent leurs travaux de recherche scientifique.

Le rideau est tombé sur les sessions doctoriales du laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA). Elles ont été clôturées dans la soirée du vendredi 31 mars 2023. Pendant deux jours, plusieurs activités ont meublé ces doctoriales. Il s’agit entre autre de la présentation des travaux de recherche des doctorants au cours de laquelle des questions-réponses et débats de la part des jurys et des participants ont eu lieu. A cet exercice, ils sont une dizaine de doctorants à y avoir pris part. ils ont soumis leur travail devant des jurys présidés par d’éminents enseignants chercheurs en l’occurrence les Professeurs Adolphe Kpatchavi, Dodji Amouzouvi, Monique Ouassa Kouaro, Charles Lambert Babadjidé, Abou-Bakari Imorou, etc. Les doctorants ayant participé à cet exercice de présentation de leur travail scientifique, se sont intéressés à des thématiques variées telles que : les politiques publiques relatives aux pesticides, la construction du sang et vécu de l’hygiène menstruelle, l’approche sociologique de la prise en charge du diabète, l’assurance pour le renforcement du capital humain, les représentations de la dépression, les représentations sociales de la schizophrénie chez les prestataires de soins et biens d’autres. Selon le directeur scientifique du LAMA, Professeur Roch A. Houngnihin, ces sessions doctoriales se sont bien déroulées. « Nos doctorants ont eu les meilleurs enseignants. Ils sont tous des Professeurs titulaires. Ces enseignants ne sont mêmes pas du LAMA. Cela témoigne donc de l’intérêt qu’ils portent pour notre laboratoire et du sérieux qu’ils portent à nos travaux », souligne-t-il. Les doctoriales du LAMA ont pris fin avec une entière satisfaction des participants. Les jurys ont salué le courage des candidats. Dr Gothier Dahèou est membre des jurys. Il a invité les participants à prendre en compte les observations et souhaite que ces doctoriales contribuent véritablement à l’amélioration des travaux des doctorants. Profitant de l’occasion, Atsou Afanyizou, membre du comité d’organisation, a invité ses collègues à redynamiser les activités du laboratoire. « Au terme de ces présentations, que chacun comprenne que nous avons des lacunes. Nous avons beaucoup de défis à relever », a-t-il souligné. Au nom des doctorants de laboratoire LAMA, Joseph Dogbé a dit un sincère merci aux autorités pour avoir tenu le pari de cette rencontre. « Nous avons appris beaucoup de choses de nos professeurs. C’est une fierté pour nous de travailler avec le Professeur Roch Houngnihin qui ne cesse de nous donner l’envie de travailler », fait-il savoir. Il faut dire que les doctorants projettent de poursuivre avec l’organisation des séances mensuelles pour parfaire leur travail dans l’optique d’avoir des chercheurs affûtés et pour un impact sur le développement socioéconomique du Bénin.

Alban TCHALLA