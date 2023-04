Bilan des élections législatives 2023: Ayadji salue les performances de Moèle-Bénin dans trois arrondissements

Vues : 29

Pour les dernières élections législatives de janvier 2023, le parti Moèle-Bénin a fait ses meilleurs scores dans trois arrondissements du Bénin. Même si la formation politique n’a aucun député au parlement, elle est arrivée 5è sur les 7 partis politiques y ayant pris part à la compétition avec plus de 56 mille suffrages. Le président du parti Jacques Ayadji a tenu à saluer les performances dans ces localités et plus précisément les votants. C’était le samedi 25 mars 2023 au siège du parti à Cotonou lors de la célébration en différé de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Il s’agit de l’arrondissement d’Aklampa, l’arrondissement de Gbaffo à Dassa et Oké-Owo, le chef-lieu de l’arrondissement d’okpara dans la commune de Savè. Là, à Oké-Owo, le parti Moèle-Bénin a régné en maitre en prenant le dessus sur tous les partis. « Si tous les 546 arrondissement du Bénin avaient eu la performance de ce que nous avons eu à Oké-Owo, Aklampa, Gbaffo, les 109 députés de l’hémicycle seraient tous de Moèle-Bénin énin », a fait savoir Jacques Ayadji, très reconnaissant. Il a aussi salué aussi les autres arrondissements parce que, dit-il, tous les autres villages ont contribué à cette victoire. « Cette performance fait que les Béninois respectent Moèle-Bénin et ne cessent de dire que l’avenir c’est ici parce que nous n’avons pas acheté les 56.000 voix », a ajouté Ayadji.

Alban TCHALLA