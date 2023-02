Assemblée nationale, 9ème législature: Louis Gbèhounou Vlavonou reçoit les félicitations du personnel civil et militaire

Vues : 2

Le personnel civil et militaire de l’Assemblée nationale est heureux de la réélection du Président Louis Gbèhounou Vlavonou à la tête de la 9è législature. Ils l’ont signifié ce lundi 20 février 2023, à travers un message de félicitations à l’endroit de l’autorité. C’était à la faveur de la première cérémonie des couleurs pour le compte de la 9eme législature tenue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Outre l’hymne national et la montée des couleurs, elle est marquée par deux discours : l’allocution du porte-parole du personnel désigné pour la circonstance et la réponse du président de l’Assemblée nationale.

D’entrée, Philippe ADENIYI a eu l’honneur de s’adresser au président de l’Assemblée nationale réélu en ces termes : “…C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui, grand jour s’il en est, pour féliciter notre cher Papa, Monsieur Louis Gbèhounou VLAVONOU, pour sa brillante réélection au poste de Président de l’auguste institution que nous avons l’honneur de servir. Permettez-moi d’insister sur ce prénom emblématique « Gbèhounou » qui en langue fongbé ou goungbé signifie, sauf erreur d’interprétation de ma part, « la vie surpasse toute chose » ; comme pour dire que le destin de l’être est inéluctable.”

Par la suite, il a laissé entendre que la réélection du président VLAVONOU est le fruit de son travail acharné et son engagement à servir le Bénin. “…Monsieur le Président, vous avez vaincu la fatalité. Votre réélection témoigne de la confiance que les membres de l’Assemblée nationale ont placée en vous. Cette confiance est le fruit de votre travail acharné et de votre engagement à servir notre pays avec dévouement et passion ainsi que nous avons tous eu la chance de le voir au cours de la huitième législature…”.

Parlant des marques indélébiles laissées par le président VLAVONOU à la tête du Parlement, le Chef Service Radio Hémicycle a rappelé dans son allocution : “…En tant que Président de l’Assemblée nationale, vous avez joué un rôle clé dans le maintien de la stabilité et de la cohésion de notre pays, ainsi que dans la promotion de la démocratie et de l’État de droit, ne serait-ce qu’à travers ce cérémonial des couleurs autour duquel vous nous réunissez chaque lundi matin. Vous avez surtout démontré au cours de votre mandat précédent, votre capacité à mener l’Assemblée nationale de manière efficace et efficiente. Votre vision claire et vos qualités de leadership ont permis à l’Assemblée nationale de travailler de manière cohérente et productive pour répondre aux défis auxquels notre nation a été et reste confrontée. En travaillant avec vos collègues membres de l’Assemblée nationale et en encourageant le dialogue et la coopération, vous avez réussi à instaurer une atmosphère de confiance et de respect mutuel dont nous savons que vous allez savoir parer aussi la 9e législature. Je suis en effet convaincu, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, cher Papa, que vous continuerez à travailler avec détermination et à faire preuve du même leadership pour promouvoir l’intérêt général, la paix et la prospérité de notre pays. “.

Pour finir, Philippe ADENIYI a souhaité pleins succès à l’autorité parlementaire après avoir dit toute la fierté du personnel d’avoir comme leader le président VLAVONOU.

“…Au nom de tous les fonctionnaires parlementaires, et plus largement de tout le personnel civil et militaire, je voudrais vous renouveler nos chaleureuses félicitations. Nous sommes fiers de voir que nous avons à notre tête un leader comme vous, un leader de la trempe de ceux qui travaillent sans relâche pour le bien-être de leurs collaborateurs et l’essor de leur nation. Nous sommes reconnaissants de votre action et de votre dévouement aux deux causes que nous avons en partage : la modernisation de notre institution parlementaire et le développement de notre pays. Encore une fois, veuillez recevoir nos sincères félicitations pour cette réélection bien méritée. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre nouveau mandat et nous nous tenons prêts à y contribuer du mieux de nos capacités respectives. ” , a-t-il déclaré.

Très touché par le message, le Président Louis Gbèhounou VLAVONOU a manifesté sa gratitude au personnel pour ce geste à son endroit. Aussi a-t-il rendu grâce à Dieu pour avoir exaucé la prière des uns et des autres quant à sa réélection. Pour l’autorité parlementaire, ce qui importe dans la vie, c’est de toujours demander à Dieu de nous donner ce qui nous sera utile. C’est dans cet esprit qu’il perçoit sa réélection à la tête du Parlement pour poursuivre l’œuvre entamée. “Je ne serai pas le président d’un camp. Je serai toujours là pour tout le monde et je ne mélangerai pas le sentiment à la gestion de l’administration. C’est pourquoi je demande à Dieu de continuer par m’inspirer dans ce sens…”, a rassuré le président Louis Gbèhounou VLAVONOU.

Fidèle Kènou