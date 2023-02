Après sa réélection à la tête de la 9ème législature: Louis  Vlavonou félicité par le l’Ambassadeur chinois 

« Le Bénin est dans une dynamique de réformes que nous soutenons. Ces réformes qui ont été mises en œuvre avec le précieux accompagnement de l’Assemblée nationale ont beaucoup apporté pour le développement de votre Nation. Pour les trois années à venir, la partie chinoise va poursuivre sa coopération légendaire avec l’Assemblée nationale en particulier et le Bénin en général », a déclaré le diplomate chinois au micro de radio et télé hémicycle.

Selon le diplomate chinois, cette lettre de félicitations au Président Louis Gbèhounou Vlavonou se justifie à plusieurs égards et elle est bien méritée surtout lorsqu’on jette un regard sur le rôle éminemment important joué par la 8e législature de l’Assemblée nationale sous le leadership éclairé du Président Louis Gbèhounou Vlavonou dans la mise en œuvre des courageuses réformes engagées tant sur les plans économique, diplomatique, social, structurel et institutionnel par le gouvernement du Président Talon depuis 2016.

You cannot copy content of this page