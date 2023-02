Affaire Caméo-Shell: Wilfried Léandre Houngbédji situe les responsabilités et invite les populations à la vigilance

Vues : 8

L’affaire de placement d’argent en ligne sur Caméo-Shell qui génère d’intérêt, a été depuis quelques portée devant la justice. Une enquête a été ouverte et conduit à l’arrestation de deux responsables de cette plateforme. Plus loin, la plateforme ne fonctionne plus et les utilisateurs ne peuvent plus retirer leurs sous. Interrogé sur la question, le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué que le gouvernement joue et continue de jouer sa partition. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, si l’on a vécu le procès de l’affaire ICC Services médiatisé et qu’on peut encore se laisser attirer par les sirènes de leur réplique, il y a un problème. « Il aura toujours des gens futés pour essayer d’abuser de la crédulité des autres. Mais nous avons été déjà échaudés, si le serpent vous a mordu une fois, même en voyant le ver de terre, vous prenez la tangente ». C’est pourquoi, au-delà des mesures que le gouvernement prend pour éradiquer le mal, Wilfried Léandre Houngbédji soutient que la balle est dans le camp des populations même s’il pense que la sensibilisation doit se poursuivre, car indique-t-il, les sanctions ne suffisent pas pour éradiquer le mal. « Au-delà, il faut que nous sensibilisions davantage nos concitoyens pour leur faire comprendre que les offres de gains mirobolants qu’on leur fait ne sont pas forcément crédibles ni régulières et qu’il y a souvent beaucoup plus de risques que d’opportunités », a-t-il martelé.

Alban Tchalla