Journée internationale de la langue maternelle à l’Uac: Le Labodylcal promeut l’éducation multilingue

Le Laboratoire de dynamique des langues et culture à Calavi (Labodylcal) a commémoré, le mardi 21 février 2023, la journée internationale de la langue maternelle instituée par l’UNESCO en 1999. Pour marquer cette célébration, le Labodylcal a officiellement fait sa rentrée scientifique au cœur de laquelle est logé son deuxième colloque scientifique international.

Le présidium de l’activité

De quoi s’agit-il : Sans la langue, la transmission du savoir est impossible. C’est au vue de cette réalité que le Laboratoire de dynamique des langues et culture à Calavi (Labodylcal), institutionnalisé depuis 2009 à l’Uac, encourage et promeut les langues notamment les langues maternelles. Très récemment encouragé pour ses innovations scientifique et pédagogique, le Labodylcal s’est fait remarquer lors de la mise en place des premiers fonds compétitifs de recherche à l’Université d’Abomey-Calavi. Ce même laboratoire avait décroché et géré le projet dénommé ELIJUC à l’issue duquel plusieurs mémoires de maîtrise, de DEA et de Thèses de doctorat ont été soutenus. A l’occasion de la célébration de l’édition 2023 de la journée internationale de la langue maternelle, le Labodylcal a réuni les universitaires autour du thème retenu par l’UNESCO : « L’éducation multilingue, une nécessité pour transformer l’éducation ». L’objectif est de remettre au goût du jour, à travers des réflexions prospectives, le rôle indéniable et la place de choix qu’occupent les langues premières dans la circulation, la sauvegarde et la transmission des connaissances pour la construction d’un monde digne et meilleur où chaque membre de toutes les communautés s’identifie et s’épanouit sans complexe aucun.

Entre les lignes : Les participants à ce colloque venus, entre autres, de l’Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Togo et du Bénin ont croisé leurs savoirs et réflexions pour proposer des pistes pouvant contribuer au renforcement de la réflexion et à la mise en place des actions devant induire non seulement à un changement de mentalité vis-à-vis des langues maternelles, mais aussi pour offrir un espace de partage de connaissances scientifiques ou de pratiques sur la problématique des langues maternelles dans le processus de développement durable en Afrique.

Que disent les acteurs : « Plus qu’un outil de communication, chaque langue est une dimension fondamentale de l’être humain », a fait savoir Dr Charles Ligan, président du comité d’organisation. Selon ses explications, la langue est une grande archive vivante. Le Dr Charles Ligan constate que le snobisme linguistique retarde encore certains africains qui décident volontairement de freiner l’élan de leurs enfants en supposant un hypothétique désordre dans leur mécanisme cognitif. « Parler plusieurs langues pour un enfant est un exercice valorisant, constructeur et digne d’intérêt », a-t-il précisé. Dans son allocution, le Professeur Placide Clédjo, Directeur de l’Ecole doctorale EDP-ECD, a adressé ses félicitations aux membres du Labodylcal et leur a réitéré son soutien. Pour sa part, le Doyen de la Fllac, Vincent Atabavikpo, a rappellé la nécessité d’utilisation des langues maternelles et leur rôle dans la transmission de la culture. « Sans la langue, la transmission du savoir sera impossible », a-t-il dit. A en croire le représentant du recteur, Professeur Patrick Houessou, les langues au-delà de servir d’instruments de communication sociale, doivent permettre de transmettre des savoirs, mais aussi de créer et d’innover.

Alban Tchalla