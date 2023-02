Prévention de l’extrémisme violent et lutte contre le terrorisme : Un projet pour le renforcement de la cohésion sociale lancé

Vues : 7

De quoi s’agit-il : Le Gouvernement du Bénin, le Pnud et l’ambassade des Pays Bas se donnent la main sur le projet d’appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l’extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. C’est le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou qui a présidé le lancement des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, le vendredi 17 février 2023, à la salle de conférence de l’hôtel de ville de Parakou. Ce projet vise à renforcer la résilience des populations des départements septentrionales confrontées depuis quelques temps aux phénomènes de la radicalisation et du terrorisme. Concrètement dans sa mise en œuvre, le projet contribuera à faire prendre conscience aux communautés à la base, de la nécessité pour elles de travailler à consolider la cohésion sociale et à éviter d’exacerber les conflits latents. Le projet vise également à renforcer les mécanismes de dialogue et de compréhension entre les différentes communautés en particulier, les agriculteurs et les éleveurs, souvent confrontés à la transhumance et aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles.

Ce qu’en disent les autorités : Selon le ministre Alassane Séidou, le Gouvernement béninois est déterminé à construire une société dans laquelle tous les citoyens vivent en paix et bénéficient de la sécurité et de l’égalité des chances à travers sa lutte contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme. A en croire le Représentant résident du Programme des nations unies pour le développement, Aoualé Mohamed Abchir, l’extrémisme violent et les conflits menacent la paix, la stabilité mais aussi le développement. Selon lui, la prévention des conflits est une priorité fondamentale car elle permet de sauver des vies, de préserver les acquis de développement, de transformer structurellement les économies et de construire de meilleures perspectives de développement pour la réalisation des objectifs de développement durable. « L’offre du Pnud en matière de prévention des crises est axée sur une approche de développement consistant : au renforcement des infrastructures communautaires notamment, les infrastructures sociales de base pour préserver le contrat social ; au renforcement de son appui à la gouvernance des ressources naturelles ; au renforcement des moyens de subsistance des populations vulnérables à travers l’appui à la création d’opportunités socio-économiques ; au renforcement du rôle des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits ainsi que leur autonomisation ; à l’établissement de partenariats avec les médias pour diffuser des informations justes et capables de mobiliser les communautés contre l’extrémisme violent ; au renforcement du rôle de sensibilisation des chefs et têtes couronnées ; au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur les droits de l’Homme », a-t-il fait savoir. Pour le représentant de l’ambassadeur des Pays Bas au Bénin Antonie DE KAMP, lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale sont des priorités pour la coopération néerlandaise. C’est ce qui justifie, selon lui, le choix du nord du Bénin dans ses interventions et sa coopération.

Par ailleurs : Le maire de la commune de Parakou a prononcé l’allocution de bienvenue aux participants à la cérémonie de lancement officielle qui a connu également une présentation complète du projet par le Team leader Ibouraïma Yankpe.

Assise A.