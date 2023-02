Surnom des équipes nationales du Bénin: Le ministère valide Guépards pour les hommes et Amazones pour les femmes

Vues : 13

Le ministre des sports, Oswald Homeky lors du lancement de l’atelier de validation

Ce que vous devriez savoir : Bruit de couloir, le changement du surnom des équipes nationales du Bénin est effectif. Cette décision a été officialisée, le vendredi 17 février, par un arrêté signé du ministre des sports, Oswald Homeky. Et dans le document les sélections nationales dames se feront désormais appeler “Les Amazones du Bénin”. Du côté des hommes, elles se feront appeler “Les Guépards du Bénin”. Ainsi, le surnom “Les Écureuils du Bénin” qui désignait toutes les sélections nationales du Bénin est définitivement mis de côté. Pour la mise en exécution de cette décision, l’autorité a chargé le directeur du sport d’élite d’y veiller de concert avec le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) et les fédérations sportives. A souligner que le surnom “Les Guépards” est une proposition de la fédération béninoise de football tandis que “Les Amazones” est proposé par la fédération béninoise de basketball. Les Amazones selon l’histoire du Bénin, sont des guerrières que les rois d’Abomey (danhomè devenu Bénin) “envoyaient sur les théâtres les plus dangereux et qui en revenaient avec le succès.

Que savoir des Amazones du Dahomey : Les Mino ou amazones du Dahomey sont un ancien régiment militaire entièrement féminin Fon du Royaume du Dahomey (actuel Bénin) qui a existé jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elles sont surnommées ainsi par les colons occidentaux et les historiens à cause de leurs similitudes avec les mythiques Amazones de l’ancienne Anatolie. C’est le roi Aho Houegbadja (qui gouverne de 1645 à 1685), troisième roi du Dahomey, qui est censé être à l’origine de la création du groupe qui devient ensuite les Mino, un corps de chasseurs d’éléphant appelé gbeto. Durant son règne, il (le roi) entraînait certaines de ces femmes à devenir gardes du corps. Mais, c’est la reine Tasi Hangbè (ou Nan Hangbe) qui, au cours de son règne (1708 à 1711 après la mort soudaine d’Akaba en 1708), a intégré le corps des Mino du Dahomey, comme régiment combattant, aux armées professionnelles du royaume.

En quoi les Guépards se distinguent : Le guépard est un grand mammifère carnassier de la famille des félidés vivant en Afrique et en Asie de l’Ouest. Le guépard a une allure svelte et fine, avec de longues pattes élancées, et une face au museau court marquée par deux traces noires partant des yeux. En comparaison avec les grands félins, la tête du guépard est petite et sa mâchoire aux canines peu développées lui donne un bon aérodynamisme. En contrepartie, la puissance de sa morsure est moindre mais cela facilite le passage de l’air dans ses voies respiratoires. Ces faits lui facilitent la course mais en revanche le rendent peu apte au combat. Ses oreilles sont petites et rondes, et deux traces noires sur la face, telles des larmes, partant des yeux jusqu’à la commissure des lèvres.

Anselme Houenoukpo