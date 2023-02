Préparatifs CAN U20/Bénin-Centrafrique 2-0: « C’est très bien pour la continuité», Mathias Déguénon

Vues : 6

Le sélectionneur des U20 du Bénin, Mathias Déguénon

Le sélectionneur national Junior Mathias Déguénon a analysé la deuxième sortie victorieuse (2-0) de son équipe cet après face à la Centrafrique en match test dans le cadre des préparations pour la CAN U20. Au vue de la qualité de l’adversaire, il estime que c’est un résultat prometteur. lisez son analyse.

«C’est une satisfaction pour le résultat et également pour le contenu parce qu’en face, l’adversaire était vraiment de taille. En première mi-temps, on a vite profité des occasions qui se sont offertes à nous pour prendre l’avantage. Les deux buts sont intervenus sur coup de pieds arrêté. Un coup franc et un penalty. C’est très bien pour le moral. C’est très bien pour la continuité. Il nous reste une dernière évaluation à faire dans trois jours avant de nous envoler pour l’Egypte. Dans l’ensemble, c’est positif pour ce nous venons de faire ce soir. Le match précédent, nous l’avons fait avec un autre 11. Aujourd’hui, on a tourné l’effectif et le résultat est satisfaisant. Nous allons à une compétition. Nous avons besoin de tout le monde. Du coup, il faut tester tout le monde pour voir ce que ça va donner. et à partir de ce nous avons vu ce voir; je pense qu’il y a espoir. Nous devons continuer de travailler. Il y a des secteurs sur lesquels nous devons insister encore notamment au niveau de la finition où nous n’avons pas pu concrétiser certaines occasions. Ce soir, nous avons eu droit à un adversaire vraiment physique et agressif. Ils ne nous ont pas laissé le temps de sortir les ballons comme nous savons le faire. En deuxième mi-temps, ils ont joué presque tout le temps dans notre moitié de terrain. Cà a été un bon test pour nous».

Anselme HOUENOUKPO