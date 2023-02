Loi des finances 2023 : La CCI-Bénin outille les opérateurs économiques

Vues : 7

Roger Saka Sobabe, Chef service de la législation et de la coopération internationale

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Cci-Bénin) en partenariat avec la Direction Générale des Impôts a échangé avec les chefs d’entreprises sur les nouvelles mesures de la loi des finances 2023. C’était, le vendredi 10 février 2023, dans la salle de conférence de l’institution consulaire.

De quoi s’agit-il : Votée et promulguée en 2022, la loi des finances gestion 2023 contient plusieurs mesures mises en place par le gouvernement béninois pour venir en aide aux entreprises qui les méconnaissent. C’est donc pour outiller les chefs d’entreprises sur cette nouvelle loi que la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Cci-Bénin)en partenariat avec la Direction Générale des Impôts a organisé une rencontre sur le thème : «Tout connaître sur les nouvelles dispositions de la loi de finances gestion2023».

Quelles sont les nouvelles mesures : Selon le chef service de la législation et de la coopération internationale, Roger Saka Sobabe, l’objectif de cette séance est « de dire aux opérateurs économiques tout ce qu’il y a comme nouveautés en matière de la loi de finance pour la gestion 2023 ». A l’en croire, les participants ont été entretenus sur les mesures qui n’ont pas impacté le code général des impôts et sur les mesures qui ont modifié le bréviaire fiscale qui est le code général des impôts. Pour venir en aide aux entreprises le gouvernement béninois a mis en place plusieurs mesures dans la loi de finance 2023. « Lorsqu’on est une petite entreprise, on bénéficie de 12 mois d’exonération à la TPS. Pour les entreprises qui sont un peu plus grandes, la mesure d’accompagnement c’est de faire payer l’impôt aux entreprises en leur faisant des réductions de 25% la première année, 25% la deuxième année et 50% la troisième année», a-t-il précisé. Il poursuit que s’agissant de la taxe sur la plus-value immobilière (tpvi), un héritier doit automatiquement faire face à des impôts qu’il doit payer.

Entre les lignes : Les participants sont ressortis satisfaits de cette séance d’information enrichissante. Ils se sont réjouis de ces avantages qu’offre le gouvernement aux entrepreneurs dans le cadre de paiement des impôts.

Assise Agossa