Préparatifs CAN U20 : 2e test réussi pour les juniors du Bénin

En stage de préparation de la CAN U20, Egypte 2023, à Casablanca (Maroc), la sélection nationale U20 du Bénin a croisé son homologue de la Centrafrique , le dimanche 12 février 2023. Ceci pour le compte du deuxième test des poulains de Mathias Déguénon avant le départ à Alexandrie (Egypte) dans le cadre de la CANU20 . Et à l’arrivée, les jeunes béninois ont montré leur capacité à résister à un adversaire de taille. Cela augure d’une bonne participation. En effet, ils ont battu les jeunes centrafricains par le score de 2 buts à 0. Rabiou Sankamao (28 e et 44 e ) a favorisé ce succès. Ainsi, les hommes de Mathias Déguénon continuent de faire le plein de confiance. Puisqu’il y a quelques jours, ils s’étaient imposés par le même score (2-0) à l’équipe espoir du Wydad de Casablanca. Une satisfaction pour le sélectionneur qui ne se prive pas d’insister le travail qui reste à faire pour parfaire l’équipe.

You cannot copy content of this page