Bénin/Basket-ball : La deuxième division dénommée Youzou Ligue Professionnelle B

Le président de la FBB donnant des détails aux représentants des clubs

La fédération béninoise de basketball à travers sa ligue professionnelle a mis en place la Youzou Ligue Professionnelle B. Équivalent de la deuxième division du Bénin, compétition connaitra la participation exclusive des Sociétés Sportives ayant un budget d’investissement minimum de Un Million (1.000.000F) Francs CFA. Cette Ligue Pro B Hommes sera animée par Bosco Star (Parakou); Réal Sports (Parakou); Éternel Bbc (Porto-Novo) et AOL (Cotonou).

Chaque équipe peut disposer au minimum de 12 joueurs professionnels par saison dont 6 au maximum de nationalités autres que Béninoise. À compter de la saison 2022 – 2023, les rencontres de la Ligue Pro B se dérouleront uniquement sur des terrains et des salles approuvées par le Comité de Gestion. À ce titre, les salles et terrains homologués sont : Centre Communautaire Éya de Cotonou, Centre Don Bosco de Parakou, Irsp de Ouidah et les 22 Stades construits par le Gouvernement béninois d’aire de jeu de Basketball.

De même, chaque équipe est tenue de conclure avec les gestionnaires de ces infrastructures une convention de résidence pour l’organisation de ses matchs à domicile qui est à sa charge. Comme en Ligue Pro A, il est exigé des Sociétés Sportives des clubs ; copie des contrats conclus avec les joueurs et le staff et l’attestation d’assurance responsabilité civile. Ainsi, tout Entraîneur engagé en Ligue Pro B doit être titulaire d’un contrat de travail avec le club qu’il représente. La saison régulière de la Ligue Pro B est composée en deux Conférences : La Conférence Nord et la Conférence Sud. Cette phase se jouera en linéaire dans chaque Conférence et en aller-retour. Les deux meilleures équipes de chaque Conférence disputeront les play-offs qui se joueront au meilleur des trois matchs.

Anselme HOUENOUKPO