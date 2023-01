Délation contre le président du parti : Des militants Mpl dénoncent les commanditaires                                              

Vues : 4

Expérience Tèbè, Président du parti Mpl

Les militants et militantes du parti MPL ont désapprouvé publiquement leur camarade Billy Hounmassè et Aimé Tomètin pour avoir tenté la déstabilisation du jeune parti politique en discréditant l’image de marque de leur leader Expérience Tèbè le lundi 16 janvier dernier. A travers une déclaration de presse lue par le porte-parole des militants, Edouard Kpadoué ce mardi 17 janvier 2023, ils ont été appelés à se ressaisir rapidement au risque d’être poursuivis pour calomnie et diffamation. Selon le porte-parole, le président Expérience Tèbè reste le seul capable de conduire valablement le parti MPL vers un lendemain meilleur pour chaque militant et militante. « L’avènement de Expérience Tèbè à la tête du Mouvement populaire de libération a sans doute permis à notre parti de gagner en visibilité et de faire des progrès incontestables. Nous ne saurions donc admettre que quelques individus au sein de notre parti sans prendre à sa personne de façon aussi vulgaire et à des fins personnelles », a-t-il déclaré. Il poursuit que les militants et militantes du MPL encouragent le président expériences Tèbè à continuer la lutte avec la même capacité managériale, d’écoute et de gestion dont il fait montre depuis son élection.

Le porte-parole des militants a, pour finir, remercié les électeurs béninois qui ont fait le choix du MPL dans les urnes le 8 janvier 2023.

Assise Agossa