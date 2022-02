Basket-ball – Ligue Pro: La saison 2021-2022 lancée samedi prochain

Comme annoncé par la Fédération béninoise de basket-ball (Fbbb), le samedi 4 décembre 2021 lors du Conseil fédéral à Glazoué, la Ligue Professionnelle de basket-ball du Bénin sera effectivement lancée, le samedi 5 févier 2022. L’information est confirmée au terme de la réunion du Comité de gestion de la Ligue Professionnelle tenue, le samedi 29 janvier 2022 au siège de la Fbbb. « Le calendrier sera respectée. Nous lançons la Ligue Professionnelle, le samedi prochain » ; a confié Arnaud Dègla, le Président du Comité de gestion de la Ligue Professionnelle et Vice-président de la Fbbb. Si le règlement particulier est déjà disponible, il faut rappeler que cette saison 2021-2022 sera animée par vingt (20) clubs dont six (6) chez les dames. Au terme de la saison, un Trophée est prévu pour chacun des championnats (Hommes et Dames) prévu. Le Prix destiné aux champions est de 10 millions FCFA pour les hommes et de 5 millions FCFA pour les dames.

Deux conférences créées chez les hommes

Pour le modèle de compétitions, deux conférences sont créées chez les hommes. Il s’agit de la Conférence Nord qui regroupe les clubs des Sociétés Sportives des départements de la Donga (02), de l’Atacora (02), et du Borgou (03) et de la Conférence Sud pour les clubs des Sociétés Sportives des départements du Littoral (05) et de l’Ouémé (02). Ainsi, la Ligue Pro de Basket-ball regroupe Real Sport Bbc de Parakou ; Aspal Bbc de Parakou (Championne en titre) ; Bosco Star Bbc de Parakou ; Panthère Bbc de Djougou; Tigers Bbc de Djougou ; Fleche Noire Bbc de Tanguiéta et de Atasport Bbc de Natitingou pour la Conférence Nord ; tandis que la Conférence Sud est composée de Elan Coton Bbc de Cotonou ; Energie Bbc de Cotonou ; Aspac Bbc de Cotonou ; Aol Bbc de Cotonou ; Aso Model Bbc de Porto-Novo ; Eternel Bbc de Porto-Novo et de Renaissance Bbc de Cotonou. Selon le règlement, la phase de Conférence se jouera en linéaire dans chaque conférence et en aller-retour. A l’issue de cette phase, les quatre (04) meilleures équipes de chaque conférence disputeront la phase de play-off de Conférence qui se jouera en linéaire dans chaque conférence et en aller-retour. A l’issue de cette phase, les deux (02) meilleures équipes au classement de chaque conférence disputeront la phase finale nationale. Cette phase regroupera quayre (04) équipes ; c’est-à-dire les deux meilleures équipes issues de la phase de play-off de chaque conférence. Chez les dames, une seule poule de six (06) équipes à savoir Elan Coton BBC, Renaissance BBC, AOL BBC Pro, Aspac BBC, Bosco Star et Energie BBC est constituée. La phase de saison régulière se jouera en linéaire et en aller-retour entre toutes les équipes. A l’issue de cette phase, les quatre (04) premières équipes seront qualifiées pour la phase suivante appelée play-off.

Le Pass Vaccinal ou le test PCR exigé Le règlement particulier prévoit des critères sanitaires. Nonobstant les directives du gouvernement relatives à la riposte à la pandémie de la Covid19, le Comité de gestion de la Ligue Professionnelle a exigé la participation à la Ligue Professionnelle de Basket à la présentation d’un carnet de vaccination attestant de la vaccination au covid19 pour les joueurs et personnel encadrant et la présentation du Pass Vaccinal ou d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures. De même, le port de masque, l’utilisation de gels hydro alcooliques et la distanciation sociale seront de mises lors des rencontres.

