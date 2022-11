Lutte contre le cancer de la prostate et du testicule: Bolloré transport & logistics au Bénin sensibilise ses collaborateurs  

Vues : 5

Pour soutenir la lutte contre le cancer de la prostate et du testicule en se joignant à l’initiative mondiale Movember, l’entreprise Bolloré Transport & Logistics au Bénin a initié une action de sensibilisation. Celle-ci a été démarrée le mercredi 23 novembre 2022, sur tous les différents sites de ses filiales au Bénin.

De quoi s’agit-il : Movember (ou Movembre) est un événement annuel organisé par la Movember Foundation Charity. Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l’opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Depuis 2003, cette fondation australienne relève le pari de « changer le visage de la santé au masculin ». En effet, Bolloré Transport & Logistics au Bénin soutient cette action de lutte en sensibilisant ses collaborateurs. A l’occasion de cette action de sensibilisation le mercredi 23 novembre 2022, plusieurs collaborateurs de l’entreprise ont participé à un webinaire d’information et de sensibilisation aux cancers masculins.

Ce qu’il faut retenir : Chaque participant a reçu une formation de base pour apprendre à distinguer les caractéristiques de ces cancers et détecter les signaux possibles de leur manifestation. Au cours de cette séance, le personnel a également été sensibilisé sur les méthodes de prévention et les leviers à actionner pour se protéger au maximum. « Certains cancers comme le cancer de la prostate ou celui du testicule affectent les organes masculins. Toutefois, peu d’informations sont relayées à ce sujet c’est pourquoi nous voulons attirer l’attention de nos collaborateurs pour qu’ils disposent de toutes les informations nécessaires et restent vigilants sur leur état de santé. », a laissé entendre le président exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, Venance Gnigla.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin : Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Alban Tchalla