Santé: Le gouvernement annonce un important recrutement

Benjamin Hounkpatiin, ministre de la santé

Réunis en Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre 2022, les membres du gouvernement ont décidé du recrutement de trente (30) internes des hôpitaux en médecine au titre de l’année 2022 et de treize (13) internes des hôpitaux ayant achevé leur formation en 2017. Ceci, au regard des besoins à satisfaire au niveau des formations sanitaires. Selon le compte-rendu de ce Conseil, un nouveau recrutement est imminent. Il vise une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Rappelons que la première promotion d’internes a été recrutée depuis 2012. A cet effet, le Conseil a autorisé, pour le compte de l’année 2022, a annoncé le recrutement de 30 internes des hôpitaux avec un statut d’élèves praticiens spécialistes. Il faut dire que les 14 internes recrutés en 2012 ont achevé leur formation en 2017. Cependant, les dispositions n’avaient pas été prises pour leur intégration dans la fonction publique au point où certains se sont orientés vers d’autres opportunités d’emploi qui s’offraient à eux. Cette situation a entrainé une forte démotivation des intéressés et constitue un facteur démotivant pour les candidats potentiels au concours d’internat si rien n’est fait pour y remédier. A en croire le Conseil des ministres, la faculté de médecine de Parakou et celle des sciences de la santé de Cotonou ont un grand besoin des profils d’internes de la promotion 2017. Par ailleurs, le Conseil a décidé de recruter comme Assistants, à titre exceptionnel et dérogatoire, 13 internes des hôpitaux de cette promotion.

Alban Tchalla