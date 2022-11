Participation du BR aux législatives 2023: Bio Tchané nomme chargé de mission Distel Amoussou

Leader du Bloc Républicain, Distel Amoussou est nommé chargé de mission près le Secrétaire général national du parti. Consultant politique et expert en communication, Distel Amoussou est devenu au sein du parti, le chargé de mission en charge des réseaux sociaux dans le cadre des élections législatives du 08 janvier 2023. Sa nomination intervient par décision numéro 22-022/SGN/SGCESD/SAP/SP du Secrétaire Général National du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané. La décision qui acte cette nomination précise qu’il a pour mission de superviser et d’assister les coordinateurs de circonscriptions électorales. Il devra garantir le bon déroulement des opérations électorales à travers notamment la communication sur les radios communautaires et dans les réseaux sociaux.

