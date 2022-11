Dépistage précoce de cancer du sein : Le Japon dote l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta d’un appareil de mammographie

Vues : 3

Le Conseiller de l’Ambassade du Japon au Bénin, Shigeru Kondo, a procédé à la cérémonie de remise d’un appareil de mammographie avec une imprimante numérique, à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta. Ladite cérémonie qui s’est tenue le jeudi 17 novembre 2022, a été honorée par la présence Lauréano Vigan, Représentant du Ministre de la Santé, Zackari Boukari, Maire de la Commune de Tanguiéta et du Frère Parfait Tchaou, Directeur de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta. Le contrat de don de ce projet a été signé le 28 janvier 2022, entre l’Ambassade du Japon au Bénin et l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta pour un montant de plus de 91 millions de FCFA. Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme intitulé «Aide aux Projets Locaux» du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Lors de la cérémonie, Shigeru Kondo a souligné que grâce à cet équipement médical, fruit de la contribution japonaise, les campagnes de dépistage précoce de cancer du sein seront régulièrement faites afin de lutter plus efficacement contre cette maladie. Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour son engagement constant à accompagner les efforts du Bénin dans l’amélioration de son système sanitaire. Elles ont également pris l’engagement de faire un bon usage de l’équipement médical réceptionné.

Rastel Dan