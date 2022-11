Législatives de 2023 : Conscience citoyenne appelle à une élection crédible et apaisée

Vues : 5

Moukaram Badarou, Président du conseil d’administration

La fondation Conscience Citoyenne est préoccupée par la paix et la crédibilité des prochaines élections législatives au Bénin. A travers une déclaration de presse signée du Président du conseil d’administration, Moukaram A.M. Badarou ce mardi 29 Novembre 2022, elle appelle à une élection apaisée et crédible. Lire ci-après l’intégralité de la déclaration de presse.

DÉCLARATION DE PRESSE

« Appel à une élection crédible et apaisée ».

Le dimanche 08 janvier 2023, le peuple béninois, à travers les six millions sept cent neuf mille huit cent quatre-vingt huit (6.709.888) électeurs, est invité à prendre part aux élections des Députés de la neuvième législature. À cet effet, la Commission électorale nationale autonome (CENA), structure en charge de l’organisation des élections, s’active et égrène étape par étape le calendrier électoral qu’elle a mis en place. Des huit (08) listes de candidatures qu’elle a reçu, sept (07) ont été validées : BR ( Bloc Républicain), UP-R (Union Progressiste le Renouveau), FCBE (Force Cauris pour un Bénin Emergent), UDBN (Union Démocratique pour un Bénin Nouveau), MPL (Mouvement du Peuple pour la Libération), MOELE BÉNIN (Mouvement des Élites engagés pour l’émancipation du Bénin) et LD (Les Démocrates).

La Fondation Conscience Citoyenne suit de près le déroulement de ce processus électoral et salue l’esprit d’ouverture dont font montre les différentes parties prenantes. Elle invite les uns et les autres à continuer dans cet état d’esprit jusqu’à la fin de ce processus.

Par la même occasion, elle invite les populations à un comportement patriotique en suivant scrupuleusement les prescriptions de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP)et de la CENA afin d’être en mesure d’aller accomplir leur devoir civique dans la paix et en toute responsabilité, le dimanche 8 janvier 2023.

Les élections sont toujours des instants de responsabilité citoyenne et d’engagement pour la patrie. Du choix de chacun d’entre nous, dépend de notre quotidien et de l’avenir du pays. Par conséquent, ce choix doit se faire en toute connaissance de cause et dans l’intérêt supérieur du Bénin.

La Fondation Conscience Citoyenne recommande alors à chaque béninoise et à chaque béninois d’avoir à l’esprit le Bénin et ses populations et de ne rien entreprendre qui puisse participer à une remise en cause de la cohésion nationale.

Chaque responsable politique doit faire l’effort d’éviter de tenir des discours incitant à la provocation, à la violence, à la haine et à la discrimination. Le Bénin est un et indivisible.

Dans le même élan, la Fondation Conscience citoyenne invite les acteurs des médias à une meilleure couverture de cette période de pré campagne et de la campagne proprement dite.

Cotonou, le 29 novembre 2022

Pour le Conseil d’administration

Le Président

Moukaram A.M. BADAROU