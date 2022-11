Cnos-Ben/Gestion 2022: Une Assemblée générale de validation annuelle prévue pour samedi prochain

Vues : 36

Le président Julien Minavoa

Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) a convié les acteurs du mouvement sportif béninois en assemblée générale ordinaire le samedi 26 novembre 2022 à Bénin Royal hôtel de Cotonou. Cette rencontre permettra délégués de passer au peigne fein la gestion faite par le président Julien Minavoa et les membres de son bureau durant cette année 2022 qui tend à sa fin. D’ailleurs, le Président Julien Minavoa a donné des précisions sur ce que sera le déroulement des travaux. On retient que les différents rapports notamment le rapport d’activités et le rapport financier seront présentés à l’Assemblée générale. Ces différents rapports seront soumis à l’appréciation des représentants des Fédérations nationales des sports. Outre les rapports, il y aura également l’examen et à l’approbation du plan stratégique et du plan d’actions de l’année 2023. Ceux-ci seront suivis du vote du budget pour le compte de l’exercice 2023. Il faut dire que c’est une journée d’instances activités qui attend donc les délégués.

Anselme HOUENOUKPO