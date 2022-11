4ejournée Ligue Pro/Zone C: Adjidja Fc veut se relancer contre Ofmas-Sad Fc

Ainsi, Adjidja Fc déjà focalisé sur ce match, n’entend surtout pas mal le négocier. Et c’est ce à quoi les joueurs de l’équipe positionnée à la 7 e place du classement général de la Zone C avec 2 points vont s’atteler dimanche prochain à Toffo devant une équipe également en quête de victoire ou à défaut d’un premier point dans ce championnat.

You cannot copy content of this page