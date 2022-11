Santé au Bénin : Togbib acceuille bientôt la construction de deux centres hospitaliers Universitaires

Vues : 12

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la santé

En vue de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous, le gouvernement, à la suite d’une revue de la carte sanitaire du pays, a décidé de poursuivre la modernisation des infrastructures et du plateau technique, d’optimiser les ressources matérielles, financières et humaines et d’élever la qualité des services des soins offerts aux populations. Pour cela, il a été décidé en conseil des ministres de ce mercredi 23 novembre 2022 de cadre de la construction d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant à Togbin. Les deux Centres seront construits sur un même espace. Le gouvernement a donc autorisé la contractualisation avec des groupes pour la maîtrise d’œuvre et conduite d’opération.

Selon le compte rendu du conseil, il est apparu que les établissements hospitaliers des départements de l’Atlantique et du Littoral sont débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n’offrent pas de grandes possibilités d’extension et de développement de pôles de spécialités médico-chirurgicales. « C’est pour cette raison qu’il est prévu au Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, la construction sur un même espace, d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant avec pour finalité d’améliorer les capacités d’accueil, de développer des pôles de spécialités, puis de faciliter la référence et la contre référence », peut-on lire dans le compte rendu du conseil des ministres.