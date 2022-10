Mathias Déguénon à l’issue de la fin du premier stage préparatif des U20: «Nous sommes sur une bonne lancé»

Vues : 4

La sélection nationale junior a tenu du 17 au 27 octobre 2022 un stage de préparation. Ledit stage ponctué par des matchs amicaux est satisfaisant selon le sélectionneur des U20, Mathias Déguénon. Lisez son point à l’issue du match qui les a opposé à la sélection U23 et perdu 2-0.

L’Événement Précis : Votre équipe vient de perdre pour sa deuxième sortie ce mercredi, quelles sont vos impressions ?

Mathias Déguénon : C’est une satisfaction au niveau du contenu car nous sommes dans une phase de préparation et les objectifs visés par ce premier stage sont atteints. Nous avons mis un projet de jeu en place et cette 1ère phase de jeu consiste à faire adhérer ce projet aux jeunes que nous avons sélectionnés. Cette adhésion, au cours de ces deux matchs, est acceptée et nous devons l’améliorer sur plusieurs aspects pendant les autres phases qui viendront.

Nous avons vu une très bonne première partie de votre équipe mais elle a baissé pavillon en seconde. Est-ce une consigne?

Non pas du tout. Comme je l’ai dit, nous avons appelé de nouveaux joueurs pour ce stage. Il faut donc faire jouer tout le monde pour apprécier. C’est ce que nous avons fait en seconde mi-temps et nous avons constaté comme vous, que le niveau a un peu baissé et c’est cela qui nous permet de faire un bilan après, car au cours du prochain stage nous aurons à voir d’autres joueurs. Nous allons tirer les meilleurs de ce groupe et compléter avec ceux qui viendront pour le deuxième stage afin d’améliorer le travail qui a commencé.

Revenons au bilan puisque vous en parlez tout à l’heure. Dix (10) jours de stage et deux matchs tests, qu’est-ce qu’on peut retenir ?

Le projet de jeu que nous sommes en train de mettre en place est celui de la possession. En général, vous savez que nous n’avons pas des joueurs de grand gabarit, donc notre projet de jeu c’est de passer par les lignes, le jeu de possession. C’est ce que nous avons essayé de faire au cours de ces deux matchs. Vous avez constaté que sur des phases données cela a pris, mais sur d’autres il faut une amélioration. Nous ne sommes qu’au début et nous sommes confiants. Nous sommes sûrs et certain qu’avant le jour J, nous allons tout mettre en œuvre afin d’obtenir ce que nous voulons au niveau de notre projet pour qu’à terme nous puissions faire bonne sensation à la Can. Puisque c’est de cela qu’il s’agit. Nous avons un objectif en Février prochain et c’est étape par étape. Cette 1ère étape pour moi, elle est positive. L’adhésion au projet de jeu est comprise et acceptée et nous devons nous améliorer pour parfaire ce qui n’a pas marché pour que nous puissions être tranquille sur le banc quand nous allons mettre l’équipe en place.

Dans votre plan de préparation, un deuxième stage est prévu. On peut s’attendre à l’intégration de nouveaux joueurs ?

Bien sûr. D’abord au niveau du groupe qui a qualifié le pays, ils ne sont que quatre au premier stage. Il y certains dans l’équipe olympique, d’autres sont à l’étranger. Ceux qui sont ici, on va les rappeler et appeler de nouvelles têtes. Et comme je l’ai dit, dans le 1er lot il y a des satisfactions au niveau de certains nouveaux et nous allons les rappeler au prochain stage afin de parfaire notre projet que nous allons mettre en place.

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO