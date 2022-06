Business Forum: Le Groupe UKEF s’enquiert des possibilités d’investissement au Bénin

Vues : 2

Le ministre Romuald Wadagni aux côtés du Directeur Exécutif UKEF et des investisseurs présents au forum

C’est dans le but d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son Plan d’Actions 2021-2026, que le Groupe UK Export Finance a pris part ce mardi 28 juin 2022 à Novotel Hôtel, à un forum d’échange et de partage organisé par le ministère de l’Economie et des Finances. Une séance conduite par la Directrice adjointe de cabinet du ministre des Finances, Adidjatou Hassan Zanouvi, en compagnie de plusieurs personnalités.

De quoi s’agit-il : S’imprégner des possibilités d’investissement au Bénin afin d’accompagner le gouvernement Talon dans la réalisation des projets de développement dans les secteurs de l’eau, des infrastructures et autres. C’est le bien-fondé de cette séance d’échanges qui a réuni la forte délégation du Groupe UKEF et d’investisseurs britanniques conduite par son Directeur Exécutif Louis Taylor puis la partie béninoise avec à sa tête la Directrice adjointe de cabinet du ministre des Finances, Adidjatou Hassan Zanouvi. Après les mots de bienvenue, la Directrice adjointe de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances Adidjatou Hassan Zanouvi, s’est dit très satisfaite de la mobilisation de UK Export Finance et des investisseurs très attentionnés aux projets de développement du Bénin que ce soit dans le domaine des infrastructures et autres. Ce sera l’occasion, souligne-t-elle, de nouer un partenariat fructueux afin de voir se concrétiser les efforts de développement du gouvernement Talon. A sa suite, le Directeur Exécutif du Groupe, Louis Taylor, a dit sa soif de découvrir les grands projets de développement du Bénin. « Nous sommes là dans le but de voir comment UK Export finance peut venir en aide au Bénin dans les domaines de l’eau, des routes et de l’éducation. Ceci, conformément aux normes de la Grande Bretagne. Ce sont d’importantes opportunités pour nous et nous avons hâte de découvrir les possibilités d’investissement au Bénin. Nous serons ravis d’écouter les priorités du gouvernement », a-t-il laissé entendre, avant d’annoncer qu’un financement de 2 milliards de dollars est prévu pour accompagner le Bénin dans les domaines qui seront retenus. Et pour joindre l’acte à la parole, le Groupe UK Export Finance a eu droit à des communications sur le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), les procédures de passation des marchés publics au Bénin, le Port Autonome de Cotonou, et les projets des secteurs eau et infrastructures. Ceci, dans le but de mieux s’imprégner du climat des affaires au Bénin, des projets de développement contenus dans le Programme 2021-2026 dans les secteurs précités et des voies et moyens à mettre à disposition pour accompagner le Bénin.

Rappel : Il faut mentionner que le forum a connu la participation des Directeurs généraux de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex), de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau potable en milieu rural (Anaep-Mr), de la Société d’Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (Sirat) et bien d’autres. Au terme des échanges, les investisseurs ont fait une sortie sur le chantier de construction de la cité ministérielle pour toucher du doigt l’ampleur des efforts du gouvernement dans le domaine des infrastructures et du cadre de vie.

