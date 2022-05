Remise d’attestation à la 4è promotion du Cifred: De nouveaux diplômés en environnement, hygiène et santé sur le marché

Vue partielle des récipiendaires de la 4è promotion

Le Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (Cifred) de l’Université d’Abomey-Calavi a procédé à la remise de parchemin à la 4ème promotion de Licence en environnement, hygiène et santé. C’était le vendredi 13 mai 2022 dans l’amphi Etisalat.

Ce qu’il faut comprendre : Conformément aux dispositions des textes réglementaires régissant le fonctionnement des Universités, le Cifred a mis de nouveaux diplômés sur le marché de l’emploi. Il s’agit des étudiants de la quatrième promotion de licence en environnement, hygiène et santéqui ont leur diplôme de fin de formation. Après trois ans de formation avec des professionnels avérés, ces étudiants sont désormais aguerris pour mettre leur compétence au service de la Nation. La cérémonie de remise de diplôme a réuni les pères fondateurs du centre des anciens recteurs, le Vice-Recteur chargé des Affaires académiques, les enseignants des Universités, les étudiants, parents et amis. Cette quatrième promotion s’est particulièrement illustrée. Toutes les unités d’enseignement ont été rigoureusement suivies. Les enseignants ont travaillé à faire d’eux de nouveaux types de citoyens capables de réfléchir sur les problèmes environnementaux.

Ce que disent les experts : Après avoir souhaité la bienvenue, le directeur du Cifred, Yabi Ibouraïma a exprimé toute sa gratitude aux autorités rectorales pour leur accompagnement. A ses mots de remerciements, il a invité les récipiendaires à donner l meilleur d’eux-mêmes. Il a pour finir souhaité la réussite à ces nouveaux diplômés. Cette formation, aux dires du Vice-Recteur chargé des Affaires académiques, Patrick Houessou, parait plus que pertinente au regard des Objectifs de développement durable auxquels le gouvernement a marqué une attention particulière. « Le Pag2 insiste sur la durabilité de l’environnement et l’Uac se doit d’apporter sa contribution au développement du pays. Le Cifred met alors en l’honneur l’Uac à travers sa formation en environnement, hygiène et santé », s’est-réjoui. Il a invité les récipiendaires à l’abnégation et à la conscience professionnelle. « Le diplôme qui permet d’affronter le monde professionnel ne doit pas constituer une fin en soi », rappelle-t-il tout en les exhortant à valoriser ce diplôme par le savoir-faire et le savoir-être. Le parrain de la promotion, Gauthier Biaou, recteur honoraire de l’Université nationale d’agriculture de Porto-Novo a prodigué quelques conseils aux récipiendaires. « Le parchemin est une clé pour ouvrir les portes de l’emploi. Je vous invite à savoir-voir et savoir-entendre afin d’être en mesure de saisir les opportunités d’emploi ». Pour lui, il n’y a pas de repos sur terre ; les étudiants doivent continuer à chercher à se perfectionner. Au nom des collègues, Vanessa Hounkponou a témoigné toute sa reconnaissance envers les enseignants et l’équipe dirigeante du Cifred. « Nous sommes fiers de ce diplôme qui marque une partie de notre parcours. Elle s’engage un faire un bon usage avec professionnalisme, intégrité et rigueur.

Ce qu’il faut savoir : Le Cifredassure des formations académiques et professionnelles débouchant sur les diplômes compatibles avec le système Lmd. Depuis sa création, le Cifred a pour mission de doter le Bénin d’une expertise environnementale de haut niveau par des formations pluridisciplinaires ouvertes sur les problèmes réels de développement durable et de réduction de la pauvreté. Créer un cadre de concertations, favorable aux échanges de savoir et de savoir-faire entre les spécialistes des sciences de l’environnement, les utilisateurs d’outils d’intervention et les collectivités locales. De même, il fait la promotion et développe la recherche sur les indicateurs de l’état de l’environnement et le développement durable et donner une base institutionnelle à l’expertise nationale, aux fins de faciliter le dialogue avec les organismes scientifiques et de développement.

Alban Tchalla