Abraham Zinzindohoué  au sujet de la tournée gouvernementale : « Il est bon de tout expliquer aux béninois »

Abraham Zinzindohoué, Membre du Présidum de l’UP

L’ancien ministre de la justice de Boni Yayi, Me Abraham Zinzindohoué s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité dont la tournée gouvernementale, les pensions des députés et des présidents d’institutions ainsi que la question des 10% aux élections. C’était ce dimanche 15 mai 2022 sur la chaine E-télé.

Quelle analyse sur la tournée gouvernementale : « Il est bon de tout expliquer aux béninois », c’est ce qu’a affirmé l’avocat Abraham Zinzindohoué lors de son intervention sur E-télé s’agissant de la tournée du gouvernement. Pour lui, cette tournée gouvernementale est une « assise itinérante » puisque le gouvernement veut entendre la population. Il poursuit que cette initiative est à saluer après avoir énuméré quelques causes de la cherté de la vie. « Pour les causes, on peut aller plus loin pour parler de la fermeture des frontières du Nigéria ; il y a aussi les attaques terroristes. Il y a aussi la pandémie qui a bloqué le monde entier. On est là et on nous parle encore de la guerre entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il énuméré. L’ancien président de la cour suprême a laissé entendre aussi que s’il n’y avait pas eu cette crise, le béninois n’aurait pas compris que le blé vient en grande partie de l’Ukraine et de la Russie. « Il faut qu’on explique cela aux béninois pour qu’ils sachent pourquoi le pain n’est plus gros », a-t-il déclaré. S’agissant du non-respect des mesures prises par le gouvernement dans les marchés, l’ancien député Abraham Zinzindohoué exhorte les béninois à plus de vigilance. « En plus de ce que l’Etat fait, ce que les services font, chaque béninois doit surveiller et doit aider le pouvoir à débloquer là où c’est bloqué », a-t-il conseillé. Il invite les producteurs béninois à recourir au patriotisme économique afin que les produits ne soient plus exportés alors qu’il n’y a pas assez dans le pays.

Que retenir sur la question des 10% de suffrage: « Quand on est en République, on respecte les lois de la République », précise Abraham Zinzindohoué. Au cours de la rencontre entre le médiateur de la République et les partis politiques, certains responsables politiques ont proposé au médiateur d’atténuer le taux des 10% de suffrage avant d’aller aux élections. Face à cette question, l’ancien député de la huitième législature Abraham Zinzindohoué invite les partis qui sont incapables de réunis les 10% de s’unir pour donner un parti capable d’assembler ce taux avant de se présenter aux élections. « J’appelle les 10% comme un taux d’inclusivité contrairement à ce que les gens disent que c’est pour exclure », a-t-il souligné. Il poursuit que si chaque béninois doit faire ses lois, le pays sombrerait dans l’anarchie. Pour lui, c’est pour éviter l’émiettement de la participation des partis aux élections qu’il a les 10%. Abraham Zinzindohoué a au cours de son intervention rappelé qu’il a fait des doléances au médiateur. « J’ai demandé qu’il soit le facilitateur des mesures administratives parce que ce n’est pas seulement les 10% qui constituent une préoccupation pour aller aux élections », souligne le membre du présidium du parti UP.

Qu’est-ce qu’il faut savoir sur les pensions des députés : Concernant le projet de loi portant pension aux députés, Abraham Zinzindohoué a fait comprendre que cette loi date de longtemps. Il explique que les députés ne se sont pas donné les moyens pour que le chef de l’Etat concrétise cette loi. Pour lui, le Président Patrice Talon a raison d’abdiquer vu le nombre de députés concernés. Selon l’ancien président de la cour suprême, la prise en charge des pensions des anciens responsables des institutions peut être effectuée. « On n’a que sept institutions au Bénin donc on peut compter du doigt le nombre de présidents. Mais en ce qui concerne les députés et ministres, ils sont plus d’une centaine », a-t-il fait savoir. Abraham Zinzindohoué affirme que le chef de l’Etat a bel et bien parlé des présidents d’institution constitutionnelle qui seront pris en charge et non la masse des députés.

Assise Agossa