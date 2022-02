Violation des Droits de l’Homme à Abomey-Calavi : Le Maire Angelo Ahouandjinou appelle à une prise de conscience

Le Maire Angelo Ahouandjinou lors de son intervention

En marge de l’installation de l’Officier des Droits de l’Homme (Odh) de la Section Régional Atlantique de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, il a été organisé une séance de sensibilisation sur la question, le jeudi 17 février 2022. Présent à ladite séance, Angelo Evariste Ahouandjinou, Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, n’a pas hésité pour exprimer sa tristesse de voir sa commune porter la palme d’or des cas de violences sexuelles sur mineurs par des parents proches, dans beaucoup de cas. En effet, selon les statistiques présentées par Myriam Hélèna Capo-Chichi Choubadé, Intermédiatrice sociale et activiste pour la protection et la défense des droits des enfants et des femmes, pour l’inclusion sociale et la paix, il a été révélé que du 1er Janvier au 1er septembre 2021, 26 cas de viols sur mineures âgées de 4 à 15 ans ont été enregistrés dans la commune et 5 cas dans le mois d’Août. Son Ong a particulièrement enregistré 17 cas d’abus sexuel sur 54 cas de Violences basées sur le genre, au cours de l’année 2021 dans la commune d’Abomey-calavi et plus précisément dans les arrondissements de Calavi-Centre, Glo-djigbé, Zinvié, Akassato, et Hèvié. Autant d’informations qui justifient la tristesse du maire qui, face à l’auditoire composé d’artisans, de conducteurs de taxis motos, de responsables d’Ong, a indiqué le travail à faire par les populations de sa commune. « Il aurait été judicieux, que les chefs traditionnels, les têtes couronnées, les leaders religieux participent à la séance car beaucoup de cas sont signalés à leur niveau et sont étouffés de par leur influence sur les victimes et leurs proches », a souligné Angelo Ahouandjinou. Il a ensuite exhorté toutes les populations à assurer une veille permanente main dans la main, avec la mairie de Calavi. Tout en s’engageant à travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec l’Officier des Droits de l’Homme (Odh), Angelo Ahouandjinou a invité les populations à utiliser sans hésiter, l’assistance de l’Odh qui est en permanence à leur disposition et à leur écoute dans le département de l’Atlantique.

Anselme HOUENOUKPO