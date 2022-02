Politique nationale: ANDD et plus de 150 pasteurs débarquent à FCBE

Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) accueille une importante adhésion dans ses rangs mercredi prochain à Cotonou, selon des sources internes. Ce sont plusieurs dirigeants d’églises évangéliques avec leurs vagues de militants qui se préparent à gonfler ses rangs. Ils seraient plus de 150 pasteurs jusque-là membres de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Développement (ANDD) que préside Florentin Dovonon qui ont ainsi pris la décision de se rallier à la famille des Cauris à travers un acte formel d’adhésion qui sera signé dans 96 heures. D’aucuns estiment qu’il s’agit d’une grosse moisson pour FCBE, secouée depuis peu, par de nouveaux départs dont des conseillers communaux et autres élus dans le septentrion. Des départs plutôt considérés par le Secrétaire exécutif national du parti Paul Hounkpè et les siens de «débauchages sur fond d’achat de conscience ». Les mêmes sources rapportent que cette grande adhésion en vue témoigne de «l’envergure politique demeurée indiscutable » du parti FCBE sur l’échiquier politique national au regard de ce que représente la famille évangélique au Bénin. Pour d’autres, il s’agit d’ailleurs d’un « retour au bercail » de nombreux pasteurs et hommes de Dieu qui peuplaient jadis, à cœur joie, la famille des cauris.

L’autre nouvelle que rapportent les mêmes sources est l’installation officielle du réseau des mouvements des jeunes FCBE du Bénin, samedi prochain à Parakou, après celui des femmes, il y a une dizaine de jours. Tout ceci dans la perspective des législatives 2023 pour lesquelles FCBE s’organise visiblement et intensément déjà sur le terrain.

Christian TCHANOU