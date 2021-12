Formation des cadres et élus de la Mairie de Cotonou: Des notions acquises pour la mise en œuvre du plan stratégique ‘’Cotonou, Demain 2020-2026’’

Le présidium à l’entame de la cérémonie de clôture des travaux

Le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a procédé le jeudi dernier à la clôture officielle des travaux entrant dans le cadre de la formation des cadres et élus de la Mairie de Cotonou. L’objectif de ce séminaire de formation est de mobiliser les agents territoriaux et élus de la municipalité de Cotonou sur les enjeux du développement durable (DD) et de la responsabilité sociétale (RS) dans la perspective du plan stratégique ‘’Cotonou Demain, prenant pleinement en compte le DD et la RS pour l’agglomération’’. Au terme de ces travaux, les participants disposent désormais des outils nécessaires pour assurer avec plus d’efficacité les responsabilités qui leur incombent dans la mise en œuvre des différents projets contenus dans ledit plan stratégique. « Car, une administration ne peut atteindre ses objectifs sans une ressource humaine de qualité et des hommes suffisamment formés et outillés », a fait savoir le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo avant d’inviter les participants à réinvestir les résultats des travaux dans leurs tâches respectives en vue d’améliorer qualitativement les services rendus à la population. Il a pour l’occasion exprimé ses profondes gratitudes et sincères reconnaissances à la ville de La Rochelle en France pour la coopération fructueuse qui a favorisé l’organisation de ce séminaire. A l’issu de ladite formation, les participants restent impatients de mettre en pratique les acquis afin d’accompagner le Maire dans la réalisation de ses projets de développement en faveur de la ville de Cotonou. Rappelons qu’à ce séminaire, les participants ont mené des réflexions et des débats dans plusieurs domaines d’actions sur les enjeux et défis du développement durable et de la responsabilité sociétale. Ces domaines sont liés à la planification, l’aménagement et l’urbanisme, la dimension participative, le cadre de vie habitat et logement, le développement et le transport, sans oublier le tourisme, les espaces naturels, agricoles et forestiers, les équipements collectifs et l’anticipation des risques.

Edwige Totin