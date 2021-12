Vie des partis politiques: Le Prd en congrès ordinaire le 19 décembre

Me Adrien Houngbédji, Pdt/PRD

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) tient son cinquième congrès ordinaire le dimanche 19 décembre 2021 à Porto-Novo et dans d’autres localités du pays.

L’information est tombée après la séance de travail de la direction exécutive nationale du tenue le jeudi 2 décembre 2021. De sources bien renseignées, on apprend que les travaux de ce congrès ordinaire se dérouleront à distance par visioconférence à Porto-Novo et dans d’autres localités du pays. Les mêmes sources renseignent que le cinquième congrès ordinaire sera le point de départ de nombreuses réformes au sein du parti arc-en-ciel dirigé depuis 1990 par son fondateur, Me Adrien Houngbédji.

Pour rappel, le quatrième congrès ordinaire du PRD avait eu lieu à Porto-Novo du vendredi au samedi 2 décembre 2019.

Fidèle KENOU