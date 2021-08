Activité politique: Le Prd tient une université de vacances en septembre

Logo PRD

La tradition établie au Parti du Renouveau Démocratique (PRD) sera à nouveau respectée en 2021. Des sources proches de la Direction exécutive nationale du parti de Me Adrien Houngbédji, l’édition 2021 de l’université de vacances aura lieu le 25 Septembre dans la commune d’Abomey-Calavi.

Les mêmes sources révèlent que les réflexions au cours de ce grand rassemblement du plus ancien parti du Bénin tourneront autour de deux thèmes ayant rapport aux questions de développement.

Avec à son actif plus de trente (30) ans d’expérience dans l’arène politique béninoise, le parti de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji est un soutien de taille au chef de l’Etat Patrice Talon depuis 2016.

Dans les états major du parti, les préparatifs vont bon train pour faire de cette rencontre une grande réussite.

Fidèle KENOU