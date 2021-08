Pour une meilleure opposition contre Talon: Un cadre de concertation de tous les opposants béninois en gestation

Le chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè envisage créer pour très bientôt un cadre de concertation réunissant tous les opposants béninois. Selon des sources proches à lui, partis politiques, mouvements, personnalités et autres se réclamant de l’opposition constitueront ce grand creuset pour une meilleure coordination des actions à mener et des décisions fiables, franches et sincères à prendre en vue de la restauration réelle de la démocratie béninoise. Ledit cadre aura à organiser des rencontres cycliques pour une meilleure synergie d’actions contre le régime du Président Patrice Talon, selon les mêmes sources.

Par ailleurs Secrétaire exécutif du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Paul Hounkpè, nommé à cette haute fonction politique de Chef de file de l’opposition béninoise par décret présidentiel, dès les lendemains des présidentielles 2021, n’a pas tardé à entamer une série de rencontres avec plusieurs responsables d’institutions de la République. Entre autres, le président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbénou, le Président de la HAAC, Rémi Prosper Morréti, le Président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, etc. Des personnalités avec qui, Paul Hounkpè, dans les échanges, a fait part de sa vision et de ses ambitions dans le nouveau rôle qui lui est dévolu, pour une réelle stabilité politique au Bénin.

Ex ministre de la culture sous le régime de Boni Yayi et ancien maire de Bopa, il faut rappeler aussi que Paul Hounkpè fut un candidat malheureux au poste de vice-président de la République aux dernières présidentielles en duo avec Alassane Soumanou Djemba, candidat également malheureux au poste de Président de la République.

hristian Tchanou