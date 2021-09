Université de vacances en période de COVID-19: Le Prd révise les conditions de participation

Me Adrien Houngbédji, Pdt/PRD

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a rendu public le mercredi 1er Septembre 2021 un communiqué à travers lequel il a revu les conditions de participation à l’édition 2021de son université de vacances qui aura lieu le 25 Septembre prochain à Abomey-Calavi. La révision de ces conditions fait suite aux dispositions de l’arrêté interministériel en date du 25 août portant suspension des activités à caractère culturel et festif. En raison de ces nouvelles dispositions, le PRD entend réaliser le volet intellectuel de l’Université de Vacances par Visioconférence. Quant à la participation proprement dite, elle sera subordonnée à la vaccination contre la Covid-19 ou la production d’un résultat de test PCR négatif réalisé 72 heures avant l’évènement. Lire l’intégralité de ce communiqué.

Lire le communiqué du PRD

Le mardi 31 aout 2021, s’est tenue à Porto-Novo, la réunion de la Direction exécutive nationale (DEN) du PRD, sous la présidence effective du Président du Parti, Me Adrien HOUNGBEDJI.

Au début de cette réunion, le Président a fait observer une minute de silence à la mémoire de feue DAGPOGAN Julienne, responsable de la section des femmes du PRD, Chef quartier à Porto-Novo, décédée le 1er aout 2021.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, la DEN s’est félicitée du travail réalisé par le comité mis en place, suite aux instructions données par le président lors de la réunion de la DEN du 12 juillet 2021, relativement à la dynamisation des structures du Parti à la base, à l’animation des sections à travers des activités socioéducatives, sportives ou de formation et aux dispositions à prendre en vue de la bonne tenue de l’édition 2021 de l’Université de vacances et du cinquième congrès ordinaire.

S’agissant spécialement de l’Université de vacances, la DEN a validé les propositions soumises à son appréciation par le comité. Ainsi l’édition 2021 de l’Université de vacances du PRD se tiendra le 25 septembre 2021 à Abomey Calavi. Le thème central retenu est : « Pour une appropriation du contenu social du Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026. »

Au deuxième point de l’ordre du jour, la DEN s’est penchée sur la situation dans le pays, liée à la pandémie de la Covid-19 et sur les dispositions de l’arrêté interministériel en date du 25 aout portant suspension des activités à caractère culturel et festif. Au regard de ces dispositions nouvelles, l’option d’une visioconférence a été privilégiée pour le volet intellectuel de l’Université de vacances. Les informations complémentaires utiles seront communiquées en temps opportun aux structures du Parti.

D’ores et déjà, la DEN invite avec insistance les militants PRD, à se faire vacciner contre la Covid-19.

L’observance de cette recommandation, et à défaut la production d’un résultat de test PCR négatif réalisé 72 heures avant l’évènement, seront déterminantes pour la participation à l’Université de vacances.

Porto-Novo, le 1er Septembre 2021

Le Secrétaire Général,

Falilou AKADIRI

Fidèle KENOU