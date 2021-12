6e journée Ligue Pro saison 2021-2022: Buffles, Coton Fc et Ayéma Fc, encore vainqueurs, Dadjè stoppe Tonnerre Fc

Les matchs avancés de la 6e journée de la Ligue Pro ont été joués ce mercredi 1er décembre 2021. Dans la Zone A, l’ogre Buffles continue de se tailler la part du lion. Le club s’est montré encore intraitable à un autre de ses adversaires. Il s’agit cette fois-ci des Panthères de Djougou qui n’ont rien pu faire pour éviter la défaite. Buffles s’est imposé par le score de 2 buts à 1 au stade Atchoukouma. De son côté, Tonnerre Fc de Bohicon a vu son élan freiné par Dadjè Fc. Le club du peuple qui recevait les dadjès au stade Paulin Tomadaga a baissé pavillon et a encaissé 2 buts contre rien. Avec cette défaite, Tonnerre risque de perdre sa place de leader de la Zone B au profit de Loto qui en cas de victoire cet après-midi devant Us Baboni à Parakou. Dans la Zone C, c’est Coton Fc qui continue de dicter sa loi. L’équipe s’est offerte une 5e victoire de rang en battant Adjidja Fc par 3 buts à 1. Ayéma Fc, dans la zone D, a lui aussi engrangé une nouvelle victoire. Cette fois-ci, c’est face aux Dragons de l’Ouémé que le club d’Alphonse Pédro a imposé sa suprématie sur la plus petite des marques (1-0). Un résultat qui condamne encore les Ouémènous, déjà au fond du classement, à continuer leur navigation sous l’eau.

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES MATCHES DU JOUR

Zone A

BÉKÉ FC-DYNAMIQUE FC 1-0

PANTHÈRES-BUFFLES 1-2

DAMISSA FC-RÉAL SP 0-0

DYNAMO P-TAKUNNIN FC 2-4

Zone B

TONNERRE-DADJE FC 0-2

DYNAMO D’ABOMEY-SOLEIL FC 2-1

ÉNERGIE FC-ESPOIR FC 0-1

Zone C

ADJIDJA FC-COTON SPORT 1-3

AS POLICE-ASPAC 0-0

REQUINS-ÉTERNEL FC 1-1

Zone D

AO-JSP 0-0

AYÉMA FC-DRAGONS FC 1-0

ASVO-SOBEMAP SPORT 1-0

Anselme HOUENOUKPO