Soutien aux femmes du groupement «Amour du prochain»: La Fondation Abakè fait plusieurs heureuses à Fifadji

La coordinatrice de la Fondation remettant à une femme sa part du présent

Soutien des femmes et couches vulnérables, la Fondation Abakè ne cesse de multiplier les actes de bienfaisance. Ce lundi 29 novembre 2021, elle a dépêché une délégation pour une visite à un des nombreux groupements de femmes qu’elle parraine. Le choix était porté sur le groupement «Amour du prochain», basé à Yénawa-Fifadji, dans le 10e arrondissement. Et c’est avec les bras chargés que cette délégation s’est rendue chez lesdites femmes. De quoi dire combien, elle est fière du sérieux qu’elles mettent dans le travail visant à porter haut leur regroupement et à les sortir de la précarité. Toutes joyeuses, les femmes, toutes en chœur, multipliaient les chants de joie. Selon, elles, Abakè Assongba De Rosa, présidente de la Fondation Abakè, est un pain béni. «Elle ne s’empêche jamais de nous soutenir dans nos actions. Des membres reçoivent régulièrement de son appui. C’est une marraine digne», ont témoigné ces femmes qui ont déjà bénéficié de kits scolaires, de masques pour se protéger contre le coronavirus, et surtout de prêt financier sans intérêt. Très émue, Cherita Walter, coordinatrice de la fondation et représentante de la présidente, a remercié les femmes pour avoir accepté recevoir ces actions de la fondation. Elle a également souligné que c’est la nième action que la Fondation Abakè mène envers ces femmes. «Nous sommes vraiment satisfaites de la collaboration avec le groupement Amour du Prochain», a-t-elle informé avant d’insister que la vision de Abake’s Fondation est d’œuvrer à rendre autonome les femmes. «Cela participe à leur épanouissement et à la bonne santé sociale de la Nation», a-t-elle précisé.

Pour ce qui est de ce don, il a concerné 50 femmes et est composé de riz, des boites de sucre, d’huile, de boites de conserve et bien sûr, d’enveloppe financière. Ceci pour permettre à ces dernières de vivre une fin d’année plus gaie.

Anselme HOUENOUKPO