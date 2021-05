1ère édition du Festival Africa-Vodoun-USA au Bénin: Le Maire Rufino d’Almeida démontre son attachement à la culture

Le Maire Rufino d’Almeida prononçant son allocution

Parrain de la première édition du Festival Africa-Vodoun-USA au Bénin, le Maire de Bohicon, Rufino d’Almeida a pris part, ce samedi 9 mai, au lancement des activités de ce grand événement culturel. La cérémonie s’est tenue au palais Dako de Ouassaho en présence de plusieurs rois venus soutenir leur pair, le Roi Dako Kpogbémabou, autorité morale dont le palais accueille l’illustre évènement. Accompagné de certains conseillers communaux, et d’autres autorités politico-administratives, l’édile de la ville carrefour a apporté sa contribution à la valorisation de la culture du Danxomè. Ce festival qui est à sa première édition au Bénin, et à la quatrième édition aux Etats Unis, a pour objectif de révéler la culture Vodoun au reste du monde depuis son origine, le Bénin. A cette occasion, le Maire Rufino d’Almeida a souhaité que ce festival se pérennise et soit une forme d’expression de la culture du territoire. La première édition du Festival Africa-Vodoun-Usa au Bénin est prévue pour se dérouler du 9 au 11 mai 2021.

Laurent D. Kossouho