Savalou: Le Siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa inauguré

Photo de famille au terme de la cérémonie d’inauguration

Le promoteur du Festival Africa Vodoun Usa, Dénis Assongba Dah Tovomandjèhougni a procédé, ce lundi 6 septembre, à l’inauguration du siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa érigé à Savalou. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du préfet des Collines, du Maire de Savalou, des sages, notables et têtes couronnées de la localité. A cette occasion, le promoteur Dénis Assongba a fait savoir que le siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa est ouvert pour tous les Savalois et tous les Béninois et va accueillir des acteurs culturels venus de partout dans le monde dans le cadre du Festival Africa Vodoun Usa et la célébration du 10 janvier. « Tous ceux qui vont y travailler auront pour mission principale, la collecte des informations et des richesses culturelles du Bénin et de Savalou en particulier auprès des personnes ressources », a-t-il indiqué. Le Maire de la commune de Savalou, Dèlidji Houindo a saisi l’occasion pour rassurer les participants à cette cérémonie quant aux dispositions prises pour donner un cachet spécial à la prochaine édition de la fête des religions endogènes. « Le vodoun, c’est notre chose et on se doit de le valoriser. Nous devons profiter de ces genres d’initiative pour montrer que Savalou est aussi le siège du vodoun au même titre que Ouidah et Abomey », a-t-il confié, avant de souligner que des initiatives sont en train d’être prises afin de faire du 10 janvier 2022, une fête spéciale du vodoun à Savalou. Et au représentant du préfet du département des Collines de déclarer : « gloire immortelle à ce siège pour que les cultes que nous allons célébrer, vouer à nos divinités puissent porter afin que nous vivions mieux à Savalou ». Le Roi de Cana, Dah Langanfin s’est également réjoui de la construction de ce siège à Savalou qui est un motif de fierté pour tous les natifs de la localité, selon lui. Il a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude à l’endroit du promoteur Dénis Assongba et souhaité plein succès aux activités que va abriter le siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa.

Laurent D. Kossouho