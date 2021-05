Saisie de munitions au Bénin et au Togo: Sacca Lafia salue la coopération agissante entre les deux pays

Le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia

DECLARATION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, Sacca Lafia

Le vendredi 30 avril 2021, la Police républicaine a, au détour d’un accident mortel de la circulation survenu vers 5h du matin à hauteur du village Agbon, arrondissement d’Atokolibé, commune de Bantè, mis la main sur une grosse cargaison de 70.000 cartouches de calibre 12 mm.

Tous les recoupements faits indiquent que ladite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d’Akpassi dans la même commune.

Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ses tenants et aboutissants.

C’est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné, le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1h du matin, une voiture immatriculée TG 8827 AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana.

La fouille dudit véhicule a permis de retrouver deux cartons contenant au total 1300 cartouches de calibre 12 mm soigneusement dissimulés sous des bagages.

Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule, figure un Béninois qui a déclaré avoir acquis lesdites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin.

C’est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la Police togolaise, pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix et la quiétude dans notre sous-région.

Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos deux pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition.

Par ailleurs, cette prise en territoire togolais, ajoutée à celle des 70.000 cartouches saisies par la Police républicaine, achèvent de convaincre du sérieux des informations faisant état de plan de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité.

En outre, ces prises interviennent à la suite d’appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d’un soutien conséquent à des personnes armées appelées chasseurs, auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savè, Bantè et Tchaourou dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

En tout état de cause, le Gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l’étendue du territoire national.

Je vous remercie.

Cotonou, le 08 mai 2021

Sacca LAFIA

