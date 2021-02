Congrès extraordinaire du Parti du Renouveau Démocratique: Le PRD entérine le choix de Patrice Talon

Le président Adrien Houngebedji et le son excellence Patrice Talon

C’est officiel, les délégués du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont adopté à l’unanimité les résolutions proposant le Président Patrice Talon comme candidat du parti aux élections présidentielles du 11 avril prochain. C’est à la faveur de la réunion du Bureau politique et le congrès extraordinaire du parti qui a eu lieu ce samedi 6 février 2021 au siège national à Porto-Novo. Ces deux activités ont connu la participation des caciques du Prd, des anciens députés, anciens conseillers et maires sans oublier des délégués qui venus de tous les coins du Bénin.

A l’entame des travaux, le Secrétaire Général du PRD, Falilou Akadiri a présenté aux délégués son rapport relatif au processus de désignation du candidat du parti pour les élections présidentielles.

S’en est suivie la résolution du Bureau politique lue en présence du candidat à sa propre succession, le Président de la République, Patrice Talon lui-même. « Le Bureau Politique du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) réuni le 06 février 2021, à Porto-Novo décide de soutenir la candidature du Président Patrice Athanase Guillaume TALON pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021, invite le Congrès extraordinaire à valider cette décision, et les militants à se mobiliser pour une victoire sans appel du candidat. », telle est la décision du bureau politique adoptée à l’unanimité par les délégués du parti.

Comme on peut s’y attendre, les participants au congrès extraordinaire ne se sont pas écartés de cette ligne. Ils ont intégré le rapport du Secrétaire général et les explications du Président Adrien Houngbédji. A l’unanimité, ils ont entériné la proposition du Bureau Politique et décidé conformément aux statuts du Parti que le PRD soutienne la candidature du Président Patrice Athanase Guillaume Talon à l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

Par ailleurs, le congrès a invité tous les militants, structures et responsables du PRD à la mobilisation pour la victoire sans appel du candidat.

Fidèle KENOU