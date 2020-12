Tournée Présidentielle: La région Agonlin reconnaissante envers le Président Patrice Talon

Accueillis dans une liesse populaire à nulle autre pareille, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a été très sensible aux cris de détresse des populations de la cité de Yèto Kandji. Devant le grand tam-tam ‘’Sato’’ sorti pour la circonstance et achalandé par les autres sonorités Tchingounmè, Toba et autres de la commune de Zagnanado, le président de la République a non seulement fait le bilan de la mise en œuvre du PAG mais a explicitement promis revenir donner à Zagnanado ce dont elle a besoin pour son épanouissement.

« Le maire a été très généreux envers moi et disant que Zagnanado a bénéficié de route et autre. La vérité est que Zagnanado n’a rien eu. Je le sais. » C’est en ces termes que le président Patrice Talon a répondu à l’allocution de bienvenue du maire de Zagnanado, Justin Kanninkpo. Une allocution qui, au-delà des réalisations du gouvernement au plan national a fait cas des doléances de la commune et souhaité que le chef de l’Etat rempile afin de poursuivre la dynamique en cours pour le bien du peuple béninois. En réponse, le chef de l’Etat estime qu’il aurait entrepris cette tournée plus tôt mais ne l’a pas fait compte tenu des différentes réformes entreprises afin de mettre le pays sur les rails. De la lutte contre la corruption, des chantiers routiers, les stades en construction, les marchés et bien d’autres sujets ont été abordés dans le bilan fait par le chef de l’Etat aux populations de cette commune.

L’autre aspect qui a le plus retenu son attention est la situation sécuritaire du pays. En parlant, le président Patrice Talon est revenu sur la réforme ayant permis la fusion de la police nationale et de la gendarmerie qui selon ses explications porte déjà ses fruits. Ces deux composantes de la sécurité nationale ont donné naissance à la police républicaine après fusion. Depuis lors, la sécurité nationale et celle de nos frontières sont convenablement assurées par ces vaillants hommes au service de l’État et des populations. « Ce n’est pas de la magie », a précisé le président Talon qui rappelle que c’est grâce aux insignes actions du gouvernement à l’endroit du système sécuritaire. « Tous les commissariats de police ont une dotation de l’État pour leur fonctionnement toute l’année, en plus des équipements dont ils sont dotés. Et c’est évident que la conséquence, c’est leur meilleur comportement, c’est l’amélioration de la sécurité», a expliqué le chef de l’État. Toutes choses qui ont ramené la confiance entre les forces de l’ordre et les populations désormais exemptes de toutes ces tracasseries routières.

Sa Majesté YETO KANDJI plaide pour la nomination des cadres de Zagnanado

En dehors de l’intervention du maire de Zagnanado Justin Kanninkpo et du chef de l’Etat Patrice Talon, l’honneur a été fait au Roi d’Agonlin, Sa Majesté Yètô Kandji de revenir sur quelques points importants des doléances des populations au premier citoyen béninois. En effet, « Monsieur le Président, la population d’Agonlin et la Cour royale me chargent de vous remercier d’avoir honoré de votre présence ce jour à Zagnanado, car, vous avez écouté nos cris de détresse. Zagnanado est le cœur de la région d’Agonlin » a souligné Sa Majesté Yètô Kandji qui, avec une verve digne de son rang, a dressé le lit des doléances à Patrice Talon.

« Depuis votre accession à la tête de notre pays, Zagnanado est resté dans l’obscurité. Ça fait pitié. Si ce n’est pas la route Route Zagnanado- Baname – Paouignan, Zagnanado n’a pas encore bénéficié d’un seul mètre carré de votre projet d’asphaltage…. », a déploré Sa Majesté Yètô Kandji qui poursuit : « Zagnanado a donné naissance à la commune de Covè et de Ouinhi, mais je pense que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour jeter, un temps pour ramasser. Mais Dieu est Grand. Nous voulons que Zagnanado sorte de la précarité Monsieur le Président. Ça fait pitié. Depuis les années 1970,80, 90 Zagnanado n’a plus connu la nomination de ses cadres au poste ministériel. Pourquoi ça ? Aujourd’hui pour élire les députés et même le Président de la République, on ne peut jamais abandonner Zagnanado, a fait savoir sa majesté.

En réponse à cette franche et sage intervention applaudie par toute l’audience, le Chef de l’État Patrice Talon a rassuré le Roi Yètô Kandji et à travers lui toute la commune en ces termes « Majesté, j’ai entendu. On va réparer beaucoup de choses. Que Dieu nous donne à tous longue vie pour que nous soyons témoins. Votre cri de cœur n’est pas tombé dans des oreilles de sous. C’est vrai mon mandat est à sa fin mais il me reste encore quelques mois. Des choses peuvent se faire en quelques mois et des choses peuvent être mises en place pour les temps à venir. Et comme également nous parlons bientôt de l’avenir, le reste à mon retour, nous en parlerons », s’est engagé le chef de l’Etat. En sa qualité d’homme digne n’aimant pas l’injustice, le Chef de l’Etat est reparti avec la promesse de répondre très bientôt favorable aux attentes des populations de Zagnanado.

Talon sur les terres rouges de Covè

Dans son périple dans plus d’une cinquantaine de communes du Bénin, le Chef de l’Etat, Patrice Talon, a posé ses pas dans la région des Mahi ba só kpó (Peuple Mahi hors des collines), Agonlin, plus précisement à Covè. L’une des 4 communes de ladite région située à environ 40 km d’Abomey, en direction de l’Est. Elle est devenue sous-préfecture en 1991 et Commune depuis la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation au Bénin. Ce territoire que dirige le maire Auguste Ayihounhin, couvre une superficie de 525 km2 et est limitée au Nord par la commune de Dassa-Zounmè, au sud par Zogbodomey et Zagnanado, à l’ouest par Djidja, Za-kpota et Zogbodomey. Elle est composée de 36 villages et quartiers, regroupés en huit (08) arrondissements : Adogbé, Gounli, Houèko, Houen-Hounso, Laïta-Cogbé, Naogon, Soli et Zogba. Elle est arrosée par d’importants cours d’eau comme Lélé, Towé, Laha, Loto, Kètè, Wassa, Watè, Fionzoun etc… Avec ses plus de 60.000 habitants, Covè n’a pas été rangé dans les oubliettes en ce qui concerne les projets de développement du gouvernement de la rupture. En effet, Avec le Pag 2016-2021, Covè bénéficie de l’aménagement et du bitumage des routes Zangnanado-Banamè-Paouignan (53,00 km), Covè-Banamè (12,00 km) et Koguédé-Za-Kpota (5,20 km). Elle bénéficie aussi du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable conduit sur financement de Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (Fkdea). Des actions qui font la fierté des professionnels dans la préparation du Kluiklui Takinon (beignet d’arachide pimenté) vendu en direction de tout le reste du territoire béninois, du Azinmi (huile d’arachide) du Tomin logoué (plat saisonnier à base de maïs frais) du Bigo (plat à base de kluiklui frais mélagé à du gari et assaisonné de condiments) et du Wo flé flé (pâte de la veille, mélangé à la sauce au feu).

Le Président Talon exalte les vertus de la bonne gouvernance à Ouinhi

Pour la 14ème journée de sa tournée nationale de reddition de compte aux populations, le Président Talon s’est rendu dans le pays Agonlin ce lundi 30 novembre 2020. Précisément à Ouinhi, la première commune de cette région à abriter cet exercice de reddition de compte. Pour l’occasion, le Maire de la commune de Ouinhi, signale que cette visite du Président Talon honore les habitants puisque de mémoire d’homme, c’est la première visite d’un Président de la République en exercice pour une reddition de compte chez eux. Il a, à cet effet rappelé que bien qu’étant une commune rurale, Ouinhi n’a pas été oubliée par le gouvernement de la rupture. Pour soutenir cette affirmation, le Maire a cité entre autres, le bitumage en cours d’achèvement de la route Pobe-Adja-Ouèrè-Ouinhi longue de 25 km, le programme de cantines scolaires qui impacte 37 écoles sur 53 de la commune, la construction de modules de salles de classe et la réhabilitation du marché de l’arrondissement de Dosso. Il n’a pas passé sous silence l’aménagement rizicole grâce au projet PAIAVO. Lorsqu’il a pris la parole pour entretenir l’assistance sur le bilan des 5 années de gestion, le Président Patrice Talon a remercié les populations d’avoir cru et d’avoir eu confiance pour rompre la chaîne de manque, de pauvreté. Il a fait savoir qu’il est donc normal qu’il vienne leur faire le point pour voir si le pari de commencer à changer l’ordre des choses est tenu. «Nous ne voulons pas nous contenter de réhabiliter ce que nous avons déjà. Nous devons nous tourner vers la modernité et réaliser les choses aux normes et standards internationaux. D’où les stades et marchés modernes, les routes», a-t-il laissé entendre. A l’en croire, la commune de Ouinhi a droit à ce genre de marché et ce sera pour bientôt. Aussi, en 5 ans, 25% supplémentaires de personnes ont été impactées par la fourniture de l’eau et cette dynamique fait que tous les Béninois seront pris en compte d’ici 2022. «Dans les 30% restants, il y a une grande partie à Ouinhi. Ouinhi manque de voies mais elle ne saurait rester en marge de la dynamique qui est en marche au Bénin», a-t-il déclaré. Intervenant sur un cas spécifique de l’électrification de l’arrondissement de Dosso où des poteaux, fils et compteurs ont été convoyés et stockés sans que la connexion au réseau ne soit effective, le Chef de l’Etat a qualifié la situation de curieuse avant de prendre l’engagement d’être l’avocat de Ouinhi dès ce jour pour que cela soit réglé rapidement. Ainsi, la commune de Ouinhi a exposé de nombreuses difficultés liées à l’alimentation en eau potable, aux ouvrages de franchissement, à la construction et équipement de centres de santé mais le Président de la République apaise. «Nous avons la conviction que nous voyons le bout du tunnel», a-t-il rassuré avant de soutenir que tout ce qui se fait dans tout le pays est dû à l’effort commun de tous. Des progrès qui doivent beaucoup au vent d’assainissement des finances publiques. La commune de Ouinhi se tient prête pour d’éventuelles luttes aux côtés du Chef de l’Etat dont elle admire le sens élevé du devoir et du pragmatisme.

Yannick SOMALON, Rastel DAN, Edwige TOTIN