5e journée Ligue pro saison 2021-2022: As Cotonou gagne Requins Fc et prend la 2e place

Condamné à des matchs sans succès depuis 3 journées, As Cotonou s’est imposé à Requins Fc (3-2), à l’ouverture de la 5e journée. L’équipe financée par la Cnss, décroche ainsi sa deuxième victoire et se relance parfaitement dans la course pour la Super Ligue Pro.

En effet, sur le terrain du campus d’Abomey Calavi, les jeunes et noirs de Cotonou, surpris d’entrée par les blancs et rouges, but de Orphée Assouramou (3e minute) ont d’abord réagi efficacement par l’entremise de Loth Wanvoun (5e minute) avant de prendre les devants à la 50e minute grâce à Joseph Édé qui a profité du bon pressing de Loth Wanvoun. Mais, les Requins, conduits pas Amadou Moudachirou, réagissent bien à leur tour et conduisent la défense du club de la capitale économique à la faute dans la surface de réparation. Ils obtiennent un penalty qu’a transformé Boubacar Talatou (61e; 2-2). A égalité, les deux formations tentent de prendre le dessus sur l’une l’autre. Mais, elles n’arrivent pas à trouver la faille. Côté As Cotonou, le Thyamiou Youssouf, à la 76e minute, décide d’opérer des remplacements. Il sort ses deux buteurs pour faire rentrer deux excentrés dont Ghislain Adademey qui va d’un coup de génie éliminer deux adversaires sur le côté gauche avant d’adresser un centre que va bien reprendre Chaibou Arouna à la 88e minute. Les cotonois passent définitivement devant (3-2) puisqu’ils ont géré les dernières minutes de la partie sans plus rien encaisser. L’équipe porte donc à 2 son nombre de victoires pour un total de 8 points+5. Ce qui lui permet d’occuper la 2e place juste devant Aspac (8pts +3) mais qui a un match en moins.

Dans ce même groupe, Eternel Fc s’est fait surprendre par UPI Onm.

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES MATCHES DE LA 5e JOURNEE

Zone A

DAMISSA FC-CAVALIERS FC 1-2

RÉAL SP-DYNAMO P 1-0

TAKUNNIN FC-BÉKÉ FC 0-2

DYNAMIQUE FC-PANTHÈRES 0-1

Zone B

DYNAMO D’ABOMEY-HODIO 2-0

SOLEIL-ÉNERGIE FC 3-0

ESPOIR-USB 0-0

LOTO-POPO-TONNERRE FC 0-1

Zone C

REQUINS-AS COTONOU 2-3

ÉTERNEL-UPI-ONM 0-1

SITATUNGA FC-ADJIDJA FC 1-1

COTON SPORT-AS POLICE 4-1

Zone D

AYÉMA FC-JAK2-1

DRAGONS-ASVO 0-1

SOBEMAP SPORT-AO 1-1

JSP-DJEFFA FC 2-0

Anselme HOUENOUKPO