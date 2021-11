Fédération béninoise de scrabble (Febesc): L’Ag confirme Hervé Ayodelé Boni au poste de président

La photo de famille des membres du bureau exécutif

La famille du scrabble béninois a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes le samedi 27 novembre 2021. C’était au cours de l’assemblée générale élective de la discipline, tenue à l’Infosec de Cotonou. Et seul candidat au poste de président, c’est sans surprise que Hervé Ayodelé Boni a été élu. L’ancien secrétaire général du bureau exécutif au début de la création succède ainsi au colonel Roland Couton (non candidat à sa succession) avec 28 voix pour, 0 contre, 0 abstention. A la tête d’un bureau de 11 membres, il a la lourde responsabilité de conduire la discipline pour les quatre années à venir avec Moussa-Fils Djibril au poste de vice-président, Olivier Assinou, au poste de Secrétaire général.

Au terme des assises, Jean Eudes Agbemavo, Vice-Président sortant se réjouit du bon déroulement des travaux. Il n’a pas manqué souligner la complexité de la tâche qui a abouti à des résultats satisfaisants durant le mandat écoulé. «On retient d’essentiel 4 années de dur labeur où nous avons eu des résultats qui ne sont plus à présenter tant sur le plan national que sur le plan international. Nous avons organisé, malgré le Covid, toutes nos compétitions statutaires à bonne date. Suivant ce que nous avons retenu, c’est à dire faire la rotation en ce qui concerne le lieu du championnat, nous avons tenu à Parakou, à Natitingou et à Bohicon», a-t-il expliqué. Tout nouveau, Hervé Ayodelé Boni a remercié les délégués pour la confiance placée en lui. Il dit reconnaître la grandeur du travail à faire surtout qu’il prend place après un mandat où le scrabble béninois est bien côté à l’international.

NOUVEAU COMITE EXECUTIF DE LA FEDERATION BENINOISE DE SCRABBLE

Président : Hervé Ayodelé BONI

Vice-president : Moussa Fils DJIBRIL

Secrétaire général : Olivier ASSINOU

Secrétaire général adjoint : Hedbert Sèna AMIKPEMI

Trésorier général : Roland HOUSOU

Trésorier général adjoint : Géron TCHIAKPÈ

Organisateur général : Pierre SENAHOUN

1er organisateur général adjoint : Sylvestre D. DANHOUAN

2è organisateur général adjoint : Vital TAKPAMELO

Juge arbitre : Modeste W. GANSOU

Membre femme : Harmonia TOUPE

Commissaires aux comptes

HOUNKONOU Tiburce

OUSSOI KALASSI A. Basile