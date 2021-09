Riposte contre la pandémie: Les vaccins Pfizer BioNTech et Moderna bientôt en renfort

Après l’AstraZeneca, le Coronavac et le Johnson-Johnson, l’appareil sanitaire du Bénin s’apprête à recevoir du sang neuf pour une lutte efficiente contre la propagation de la pandémie du Coronavirus. Il s’agit des vaccins Pfizer BioNTech et Moderna (mRNA-1273). A en croire la première autorité en charge de la Santé, le Ministre Benjamin Hounkpatin, ces nouvelles doses de vaccin pourront être disponibles d’ici la fin du mois de septembre. Ceci, afin de de satisfaire l’engouement des populations qui adhèrent progressivement à l’option de la vaccination. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’efficacité observée du vaccin Moderna (mRNA-1273) est d’environ 92 % contre la Covid-19, et la protection commence 14 jours après la première dose. Quant à Pfizer BioNTech, il a une efficacité de 95 %. « Le vaccin Pfizer BioNTech contre la Covid-19 a une efficacité de 95 % contre l’infection symptomatique par le SARS-CoV-2 », précise l’OMS.

Rastel DAN