Numérique: Plus de 100.000 casiers judiciaires délivrés en un an

La plateforme « service-public.bj » a considérablement permis d’améliorer la vie des citoyens qui auparavant, devaient parcourir de longues distances et attendre des jours pour obtenir leur casier judiciaire. Après son lancement sur le Portail National des Services Publics « service-public.bj » en juillet 2020, des milliers de béninois, étrangers résidant ou ayant résidé au Bénin, l’ont adopté à travers le monde. Aujourd’hui, ils sont plus de 100.000 personnes à recevoir leur casier judiciaire via la plateforme dont 80% en moins de 72 heures. Les récentes améliorations ont permis de porter ce taux à 90%. Il faut noter que la plateforme https://service-public.bj/public/services/service/PS00373 est toujours accessible et fait son petit bonhomme de chemin.

Edwige Totin