Université d’Abomey-Calavi: Le Recteur Maxime da Cruz reconduit

Prof. Maxime da-Cruz, Recteur de l’UAC

Au terme de son mandat depuis décembre 2020, l’équipe rectorale conduite par le Prof Maxime da-Cruz, amorce une nouvelle aventure en reprenant les destinés de l’Université d’Abomey-Calavi. Tel en a décidé le gouvernement, au terme de sa séance hebdomadaire du mercredi 10 février 2021. Une décision juste et noble au regard des grandes avancées déjà enregistrées sous cette mandature. En effet, élu Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi en 2017, le Professeur titulaire de Linguistique, enseignant au Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communications (FLLAC), Maxime da-Cruz, a purgé un mandat de 3 ans auréolé de véritables actions et de distinctions. Au milieu de ces avancées qui ont vu l’Uac grandir, le Recteur Maxime da-Cruz rêve d’une université qui fera la fierté de tous les citoyens. Et c’est pour relever les défis liés à cette vision notamment à l’amélioration de la qualité des formations, la construction des amphithéâtres, la valorisation des travaux de recherches et autres, que le gouvernement a, sans doute, confié une nouvelle fois les clés de l’Uac au Professeur.

Edwige TOTIN